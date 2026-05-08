8일 오후부터 사고원인 본격조사

[헤럴드경제=윤호 기자] 호르무즈 해협에서 정박 중 화재가 발생했던 HMM 나무호가 두바이에 도착해 접안을 시도하고 있다.

HMM 등에 따르면 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인 인근 해역에 정박 중이던 나무호는 예인선에 이끌려 한국시간으로 8일 오전 5시20분 두바이 항구 인근까지 예인됐다. 예인이 시작된 지 약 12시간 만이다.

현재 도선사 탑승후 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 계류장에 접안을 진행 중이다. 접안완료 예상시간은 오전 8시이나, 화재로 인해 선박 전원이 차단돼 시간이 더 걸릴 수 있다.

두바이 현지시간은 새벽 3시께인 만큼 조사단 등 외부인은 날이 밝은 뒤(한국시간 오후 1시께) 선박 승선이 가능할 것으로 예상된다.

선박 화재가 이란의 공격을 포함한 외부요인에 의한 것인지, 선박 결함 등 내부 요인에 의한 것인지가 조사의 핵심이다.

그동안 나무호의 사고와 관련 군사적 공격으로 의심할 수 있는 파공은 확인되지 않았고, 사고 당시 배에 금이 가거나 물이 새지도 않은 것으로 파악됐다.

이란 내부에서는 나무호 화재가 이란군의 공격 때문이라는 언론 보도와 이를 부인하는 군 당국 등의 주장이 엇갈리고 있다.

나무호의 화재는 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 지원하기 위한 ‘해방 프로젝트’에 나선 지난 4일 오후 발생했다. 기관실 좌현에서 발생한 화재는 선원들이 이산화탄소 소화설비로 4시간여 만에 진압했다.

사고 당시 배에 타고 있던 한국 국적 선원 6명을 포함한 24명의 선원은 모두 하선하지 않은 상태다.

HMM 관계자는 “배에는 원칙적으로 선원이 상주하는 것이 원칙이고, 당장 하선의사를 밝히지도 않은 상태”라며 “최대한 현장보존후 조사에 임하는 의미도 있다”고 설명했다.