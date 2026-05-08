[헤럴드경제=김영철 기자] 호르무즈 해협에 정박해있다가 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 나무호가 8일(현지시간) 0시께 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 도착했다.
HMM 관계자 등에 따르면 이날 0시 20분(한국시간 8일 오전 5시 20분)께 HMM 나무호가 예인선에 이끌려 두바이 항구에 있는 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 앞으로 예인됐다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2026-05-08 05:44:32 수정 2026-05-08 05:47:06
[헤럴드경제=김영철 기자] 호르무즈 해협에 정박해있다가 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 나무호가 8일(현지시간) 0시께 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 도착했다.
HMM 관계자 등에 따르면 이날 0시 20분(한국시간 8일 오전 5시 20분)께 HMM 나무호가 예인선에 이끌려 두바이 항구에 있는 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 앞으로 예인됐다.
“유명인 특권 의식 어디서 나오나” 평창동 단독주택 공사 배우에 이웃 ‘일침’
[헤럴드경제=한지숙 기자] 배우 기은세가 서울 종로구 평창동 단독주택 리모델링 공사 과정에서 주민들에게 불편을 끼쳐 민폐 논란에 휩싸였다. 최근 평창동 주민의 가족이라고 밝힌 한 누리꾼의 글이 온라인 커뮤니티 등에서 확산하면서다. 작성자는 미국에 거주하다 오랜만에 한국을 찾았다며, 부모가 사는 평창동 주택가 인근에서 진행 중인 기은세의 주택 공사 현장을 직
“옷 수선 맡겼더니 작품이 돼 돌아왔다” 누리꾼들도 감탄한 대기업 수선 품질
[헤럴드경제=한지숙 기자] 패션기업 코오롱인더스트리의 의류 수선 품질 수준에 누리꾼들이 감탄했다. 6일 ‘더 쿠’ 등 여러 온라인 커뮤니티에는 전날부터 코오롱인더스트리 측 수선센터 후기 글이 올라 와 누리꾼들의 시선을 모았다. 작성자 A 씨는 “얼마 전 코오롱 시리즈(브랜드 이름) 세일 때 외투를 구매했는데, 4월 27일에 자전거를 타다 넘어지면서 포켓 부분이 심하게 뜯어졌다”며 사진을 공개했다. 공개된 사진에선 카키색 점퍼 주머니 부근이 구멍이 나고 심하게 긁혀 있다. A씨는 “수선이 가능할지 몰라 코오롱 수선센터에 맡겼고 ‘완벽한 복구는 어렵다’는 안내를 받았다”며 “수선비는 총 2만4000원이었지만 시리즈에서 2만원을 지원해줘서 본인 부담은 4000원만 내면 됐다”라고 설명했다. 이어 “담당자분이 ‘자수 처리 외에는 방법이 없다’고 하셨고, 정장처럼 섹션이 명확한 옷이라면 원단 교체도 가능하지만, 디자인 요소가 많아 그마저도 어렵다고 했다”라며 “‘그래도 최선을 다하겠다’는 말
‘공모가 50만원→15만원, 처참한 추락’ 너무 심하다했더니…결국 살아나는 게임 대장주
[헤럴드경제=박세정 기자] “게임 대장주가 결국 살아난다?” 수많은 투자자를 속태웠던 게임 대장주 크래프톤이 살아나고 있다. 2021년 8월 공모가 49만8000원으로 증시에 데뷔한 크래프톤은 한때 주가가 공모가 대비 반토막도 안 되는 15만원대까지 폭락하며 주주들의 원성이 컸다. 크래프톤은 넥슨과 함께 국내 게임업체 가운데 역대 최대 실적을 내고 있지만, 주가는 크게 못 미친다는 평가를 받고 있다. 하지만 1분기 호실적과 1조원대 주주환원 정책에 힘입어 폭락했던 주가가 급반등하고 있다. 크래프톤은 4일 장중 13% 이상 급등하며 올해 들어 처음으로 30만원대를 돌파했다. 전 거래일 대비 8.87% 오른 28만8500원에 마감했지만, 시장에선 크래프톤 주가가 더 상승할 것이라는 기대감이 큰 상황이다. 업계에선 크래프톤의 주가 부양 의지가 가시적인 성과로 나타나고 있다는 분석을 내놓고 있다. 주가 폭락으로 주주들의 원성을 받아온 크래프톤은 1조원이 넘는 주주환원, 피지컬 AI 시장 진
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는