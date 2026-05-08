[헤럴드경제=김영철 기자] 호르무즈 해협에 정박해있다가 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 나무호가 8일(현지시간) 0시께 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 도착했다.

HMM 관계자 등에 따르면 이날 0시 20분(한국시간 8일 오전 5시 20분)께 HMM 나무호가 예인선에 이끌려 두바이 항구에 있는 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 앞으로 예인됐다.