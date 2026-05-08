영월 지역 상권 현장 방문 지역 상권 활성화를 위한 현장 의견 청취

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 강원 영월 지역 상권 소상공인들과 현장 간담회를 가졌다고 8일 밝혔다.

이병권 중기부 제2차관은 이날 ‘로컬의 가치로 다시 살아나는 지역 상권’을 주제로 현장의 목소리를 청취했다. 영월은 석탄산업 쇠퇴와 인구 감소로 지역 상권 활력이 저하됐다가 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’ 개봉 이후 방문객이 늘며 활기가 돌고 있다.

이병권 중기부 제2차관은 80년 된 가옥을 리모델링한 숙박시설 ‘이달엔 영월 스테이’와 지역 특산물과 이야기를 접목한 특색 있는 베이커리 상품을 판매하는 ‘별애별빵1984’을 방문했다.

영월드센터에서 진행된 간담회에서는 영월 상권 소개와 지역 상권사업 추진 현황 발표가 진행됐다. 또 지역의 역사·관광자원 등을 활용한 상권 활성화 방안에 대해서도 논의했다. 자유토론에서는 지속 가능한 상권 모델 구축과 관계 부처 지원사업 간 연계 방안 등 다양한 정책 제안과 현장 의견이 제시됐다.

이병권 중기부 제2차관은 “지역 고유의 역사와 자연경관, 이야기를 기반으로 지역 상권이 활력을 회복할 수 있도록 정책을 추진하겠다”라며 “로컬의 가치를 바탕으로 지역 상권이 지속해서 성장할 수 있도록 관계 부처 및 지방정부와 함께 적극 지원하겠다”라고 말했다.

한편 영화 ‘왕과 사는 남자’는 조선 제6대 임금 단종의 유배 생활을 다룬 작품으로 누적 관객 수가 최근 1600만명을 돌파했다. 영월에 있는 청령포는 단종이 노산군으로 강등돼 유배됐던 곳이다. 영화의 흥행으로 올해 초부터 지난달 25일까지 장릉과 청령포를 찾은 누적 방문객은 36만명을 돌파했다.