이란이 작전수행 美군함 공격하면 “지구상에서 날려버릴것”

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 한국 화물선 공격을 언급하며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국이 동참할 것을 촉구했다.

트럼프 대통령은 4일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 “이란은 선박 이동 작전인 ‘해방 프로젝트’와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”고 말했다.

한국 정부는 호르무즈 해협 내 한국 해운사 HMM의 선박에서 폭발 사고가 발생한 것으로 파악돼 정확한 사실관계를 확인 중었는데, 트럼프 대통령이 이란의 공격이 원인이었다고 주장한 것이다. 이와 관련한 이란 측 입장은 아직 나오지 않았다.

트럼프 대통령은 이어 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.

트럼프 대통령이 소셜미디어에 한국의 직접적인 작전 참여를 언급함에 따라, 향후 미국 측의 공식적인 파병이나 다국적 연합체 동참 요구가 한층 거세질 전망이다.

미군은 이날 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 각국 선박을 빼내기 위한 ‘해방 프로젝트’에 착수했다.

트럼프 대통령은 미군이 이 과정에서 이란의 소형선박 7척을 격침했다고 밝혔다. 그러면서 “한국 선박을 제외하고는 현시점에서 해협을 (선박들이) 통과하는 과정에서 어떤 피해도 발생하지 않았다”고 말했다.

트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 이란이 ‘해방 프로젝트’를 수행 중인 미국 군함을 공격할 경우 강력한 군사 대응에 나서겠다고 경고했다.

트럼프 대통령은 이런 일이 있을 경우 이란을 “지구상에서 날려 보내버릴 것”이라고 말했다.

이날 브래들리 쿠퍼 미군 중부사령관은 이란이 미사일 및 드론 발사로 선박들의 통항 방해를 시도했고 미군은 이란의 소형선박들을 격침했다고 언론에 밝혔다고 AP통신 등은 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 3월 14일 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 공개적으로 요청한 바 있다.

특히 한국과 일본 등 미군이 수만명 단위로 주둔하는 동맹국의 군사적 기여를 기대했으나, 이들 국가가 곧바로 화답하지 않고 신중한 입장을 보이자 실망감을 드러내기도 했다.

최근에는 이란전쟁 관련 기여 요구를 외면한 독일 포함 유럽 국가들에게 자동차 관세 인상과 미군(주독미군) 감축 등 보복에 나섰다.

한편 트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상 상황에 대해선 이란이 “훨씬 더 유연해졌다”고 평가했다.

피트 헤그세스 미 국방장관과 댄 케인 합참의장은 이와 관련해 오는 5일 오전 기자회견을 할 예정이다.