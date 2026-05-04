“역세권 활성화 사업지역 늘었지만 갈 길 멀어” “증가 용적률 중 환수 공공기여율, 30%로 완화”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 4일 서울 구로구 온수역 역세권 활성화 추진위원회를 찾아 주민들과 간담회를 가졌다.

오 후보는 이날 간담회에서 규제 완화와 사업 속도 제고 방침을 강조했다. 오 후보는 “그동안 역세권 활성화 사업을 하는 곳이 2019년~2020년 12개소에서 2021년부터 올해까지 56개소로 이렇게 4.7배 늘었음에도 불구하고 아직도 갈 길이 멀다 이렇게 판단하고 있다”며 “이제 더 많은 인센티브 그리고 공공 기여율 축소를 통해서 (사업을) 활성화 하겠다는 것”이라고 강조했다.

이어 “사업자들이 경제성을 확보할 수 있도록 하고 과감한 투자가 이루어질 수 있게 해서 더 신속한 변화를 역세권 근처에서 만들어 가겠다”며 “(역세권 활성화 사업에 따라)증가된 용적률의 절반 정도를 받아내던 것을 30%만 받아내는 것으로 완화해 경제성을 더 높여주는 것”이라고 설명했다.

그는 “온수역 같은 경우에는 완공이 되고 나면 최고 43층 높이의 건물이 지어지게 된다”며 “오피스 공간, 사무실 공간, 주거 그리고 문화 공간까지를 함께 복합 개발을 한다”고 말했다. 또 “주거의 경우에는 한 2000가구 정도까지 들어가면서 주택난 해소에도 상당히 도움이 될 것이고 온수역 인근의 발전에도 하나의 촉매제가 될 것”이라고 내다봤다.

앞서 서울시는 3월 ‘서울 역세권 직·주·락 활성화 전략’을 발표하고 2031년까지 본격 가동에 들어갔다. 하루 1000만명이 오가는 교통거점을 일하고, 머물고, 즐기는 생활거점으로 전환하는 것이 핵심이다. 용도상향과 공공기여 완화 등 인센티브를 통해 민간 개발을 이끌어내는 방식이다. 특히 서울 역세권 직·주·락 활성화 전략에는 동북·서북·서남권 등 사업성이 낮은 11개 자치구의 공공기여 부담을 대폭 낮추는 내용이 담겼다.

오 후보가 이날 방문한 온수역은 지난달 서울시 도시·건축공동위원회에서 ‘온수역 역세권 활성화사업 결정안’이 수정 가결돼 2030년 준공을 목표로 추진되고 있다.