[헤럴드경제=최원혁 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 이른바 ‘오빠 발언’으로 논란을 빚은 정청래 당 대표의 빠른 사과를 두고 “실수를 바로 사과하는 것은 잘했다고 본다”고 밝혔다.

4일 박 의원은 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 정청래 대표의 논란에 대해 “내란 쿠데타 세력은 사과하지 않았지만 실수를 금방 사과하는 정 대표는 잘했다고 본다”며 이같이 말했다.

앞서 지난 3일 정 대표는 하정우 부산 북갑 보궐선거 후보 지원에 나선 자리에서 초등학교 1학년 어린이와 사진 촬영을 하면서 “하정우 오빠라고 해 봐”라고 발언해 논란을 빚은 바 있다.

논란이 일자 정 대표는 당일 오후 “아이와 부모님께 송구하다”며 즉각 고개를 숙인 바 있다.

이를 두고 선거판에 영향을 줄 것인지 묻는 진행자에 박 의원은 “그걸 잘했다고 우기면 시끄러워질 것”이라며 “당사자들이 잘못했다고 인정했고 우리 국민들은 인정하고 사과하면 받아들인다”고 했다.

또 하정우 후보의 악수 거부 논란에 대해서도 박 의원은 “선거 때 악수를 하면 지지를 표현한다는 의미에서 꽉 잡아서 엄청나게 아프다”며 “정치 일선에 없던 하 후보가 아픈 나머지 손 좀 털었을 것인데, 오죽하면 박근혜 전 대통령도 손에 붕대를 감고 다녔겠느냐”고 대변했다.