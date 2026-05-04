우호협력도시 체결후 6개월만에 경제협력도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원도가 관광경제와 함께 첨단산업경제를 함께 키워가는 양수겸장형 특별자치도로 진화하는 가운데, 춘천시와 중국 우시(无锡)시가 바이오 협력으로 우호협력 체결의 범위를 확장하고 있다.

춘천시는 오는 6~10일 중국 장쑤성 우시시를 방문해 ‘태호만 생명·건강 미래대회’와 바이오산업 박람회에 참가하고, 현지 기관·기업과의 교류 협력 확대 일정을 추진한다.

이번 방문은 지난해 10월 춘천시와 우시시가 우호협력도시 관계를 체결한 이후 이뤄지는 첫 공식 산업 교류이다.

“잘 지내자”는 수준의 우정키우기를 넘어 바이오산업을 중심으로 “우리 둘 다 더 잘 살자”는 차원의 산업경제 협력을 공고히 하는 것이다.

우시시는 글로벌 바이오기업과 연구기관이 집적된 중국 대표 바이오 산업도시로 전자·신소재·의료바이오 등 첨단산업 기반이 발달한 도시이다.

춘천시의 방중사절단은 우시시와 글로벌 바이오 협력 네트워크를 지속 강화해 나갈 방안을 구체적으로 마련할 계획이다.

춘천시는 이번 방문 기간 동안 국제행사 참가와 산업현장 방문, 관계기관 간담회, 업무협약 체결 등 바이오산업 협력 기반 마련을 위한 다양한 교류 일정을 소화한다.

오는 7일에는 강남대학교(江南大学)를 방문해 바이오·식품 분야 연구 및 인재 교류 가능성을 논의하고, 샹성의료(CHISON), 우시 뇌-기계 과학 혁신시범센터 등을 찾아 AI 기반 의료기기와 디지털헬스 산업 동향을 살필 예정이다.

이어 8일에는 우시국제회의센터에서 열리는 ‘태호만 생명·건강 미래대회’ 개막식과 전문 포럼에 참가한다. ‘태호만 생명·건강 미래대회’는 중국 우시시가 바이오·헬스 산업 육성을 위해 개최하는 국제행사로, 바이오의약과 AI 제약, 디지털헬스, 첨단의료기기 분야 글로벌 기업과 연구기관이 참여하는 대규모 산업 교류 플랫폼이다.

춘천시는 이 박람회에서 전문 포럼과 산업 전시회에 참가해 글로벌 바이오산업 최신 기술 동향과 시장 흐름을 파악하고 참가 기업 및 기관들과 현장 교류를 통해 춘천지역 바이오기업의 해외 진출과 협력 가능성을 모색할 계획이다.

9일에는 CBA-China 글로벌 혁신 정상회의에 참석해 글로벌 바이오의약 분야 규제 및 기술 동향을 공유받고 우시시 과학기술국과 간담회를 개최한다. 간담회에서는 춘천시 바이오산업 현황과 주요 지원사업을 소개하고 양 도시 간 기업 교류 및 공동연구 확대 방안 등을 논의한다.

특히 춘천바이오산업진흥원과 우시시 바이오의약산업협회는 업무협약(MOU)을 체결하고 기업 간 교류와 비즈니스 상담 연계, 전시회·포럼 공동 협력, 바이오의약·의료기기·AI·디지털헬스 분야 정보 공유 등 실질 협력 체계를 구축할 계획이다.

현준태 춘천시장 권한대행은 “이번 우시시 방문은 우호협력도시 체결 이후 바이오산업 분야 협력을 본격화하는 첫 공식 교류”라며 “관내 기업과 함께 글로벌 산업 네트워크를 넓히고 AI·디지털헬스 등 미래 첨단산업 분야에서 실질적인 협력 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.