국내서 5만4051대 판매, 전년比 19.9% 감소 해외서 27만1538대 판매, 5.1% 감소 “지난달 협력사 부픔 수급 차질 영향”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 지난 4월 한 달 동안 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 8.0% 줄어든 32만5589대를 판매했다고 4일 밝혔다.

현대차는 4월 국내 시장에서 전년 동월 대비 19.9% 줄어든 5만4051대를 팔았다.

차종별로 살펴보면, 먼저 세단은 플래그십 세단 그랜저가 가장 많은 6622대를 기록했고, 중형 모델 쏘나타 5754대, 준중형 모델 아반떼 5475대 등 모두 1만8326대를 팔았다.

레저용 차량(RV)은 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 팰리세이드 3422대, 중형 모델 싼타페 3902대, 준중형 모델 투싼 3858대, 소형 모델 코나 2559대, 경차 캐스퍼 1142대 등 총 1만9284대 판매됐다.

포터는 4843대, 스타리아는 3039대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 1562대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2523대, GV80 1693대, GV70 2068대 등 모두 6868대가 팔렸다.

해외 시장에서는 전년 동월보다 5.1% 줄어든 27만1538대를 기록했다.

현대차 관계자는 “지난달은 협력사 부품 수급 차질로 인해 팰리세이드, G80 등 주력 판매차종의 생산량 감소와 더불어 신차 대기 수요로 판매실적이 줄었다”며 “그랜저 페이스리프트를 시작으로 상품 경쟁력 높은 신차를 올해 대거 출시해 판매를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.