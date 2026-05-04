“대한민국 양심·상식 믿는 모든 세력 뭉쳐야” “국민 지켜온 형사·사법제도 흔드는 폭거” “이 나라가 대한민국인가, ‘이재명국’인가”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 4일 더불어민주당이 추진하고 있는 ‘조작기소 진상규명 특검법’과 관련해 “무도한 ‘범죄 삭제 시도’에 저항하기 위해 대한민국의 양심과 상식을 믿는 모든 세력이 뭉쳐야 한다”고 말했다.

오 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 “법 앞에 모두가 평등한 나라, 정의가 살아있는 나라를 원하신다면, 이제 그 분노와 의지를 하나로 모아달라. 여러분의 목소리가 이 거대한 불의를 멈출 수 있는 가장 강력한 힘”이라며 이같이 썼다.

그는 “법이 특정인을 위해 설계되고 그 사람의 방패로 작동하는 순간, 그 나라는 더 이상 법치국가가 아니다. 그것이 바로 독재”라며 “지금 민주당이 추진하는 이른바 ‘조작기소 진상규명 특검법’은 피고인이 자기 사건을 공소 취소할 특검을 스스로 임명하겠다는 전대미문의 막장극이다. 한마디로, ‘이재명이 이재명의 죄를 지우는 꼴’”이라고 강조했다. 그러면서 “국민이 피땀으로 지켜온 형사 사법제도의 근간을 뿌리째 흔드는 폭거입니다. 이 나라가 대한민국인가, 아니면 이재명국인가”라고 꼬집었다.

오 후보는 “폭주만큼은 반드시 막아내겠다”며 “법치가 승리하는 그날까지, 가장 강력하고 효율적인 방법을 찾겠다”고 했다.

오 후보는 이날 같은 당 유정복 인천시장 후보·양향자 경기지사 후보, 개혁신당 김정철 서울시장 후보·조응천 경기지사 후보와 이날 오전 국회에서 개최한 ‘이재명 대통령 공소취소 특별법’ 저지를 위한 범야권 수도권단체장 긴급 연석회의에 참석했다.