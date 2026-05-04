도시개발사업 주민설명회 주민 의견 수렴

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 전남 광양시가 어린이테마파크 인근 성황·도이2지구 도시개발사업을 앞두고 주민 설명회를 갖는다.

환경영향평가서(초안)에 대한 주민설명회는 오는 7일 오후 2시 성황스포츠센터 다목적체육관 2층 세미나실에서 개최된다.

이번 설명회는 도시개발사업 추진에 따른 환경영향을 주민에게 알리고, 이에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

환경영향평가서(초안)에는 사업 시행에 따라 예상되는 ▷자연생태환경 ▷대기환경 ▷수환경 ▷토지환경 ▷생활환경 등 주요 분야별 영향 분석과 함께 환경 영향을 줄이기 위한 저감 방안이 포함돼 있다.

시는 설명회를 통해 접수된 주민 의견을 종합적으로 검토한 뒤 관계기관 협의를 거쳐 실시계획 인가 등 관련 행정절차를 차례대로 추진할 계획이다.

아울러 사업 추진 일정에 맞춰 지장물 감정평가를 실시하고, 관련 법령과 절차에 따라 보상 업무도 추진할 방침이다.

성황·도이2지구 도시개발사업은 광양시 도이동 일원 29만3300㎡(9만 평) 부지에 단독주택과 준주거시설용지, 공동주택(아파트) 2개 블록 1728세대 등 3800여 명 수용을 목표로 개발해 2031년 준공 목표이다.