[헤럴드경제=최원혁 기자] 호주에서 실종된 5살 원주민 여아가 닷새 만에 숨진 채 발견되자 분노한 주민들이 살해 용의자를 집단 구타하고 병원 앞에서 격렬한 시위를 벌였다.

4일(현지시간) ABC방송과 로이터 통신 등에 따르면 호주 경찰은 최근 살인 등의 혐의로 제퍼슨 루이스(47)를 체포했다.

루이스는 지난달 25일 호주 중부 노던 테리토리에 있는 앨리스스프링스 인근 원주민 마을에서 5살 여아를 납치해 살해한 혐의를 받는다.

피해 아동은 실종 닷새 만인 지난달 30일 집에서 4.8㎞ 떨어진 숲에서 숨진 채 발견됐다.

용의자로 지목된 루이스가 마을에 모습을 드러내자 주민 수백명이 몰려와 그가 의식을 잃을 때까지 집단 구타했고 응급 구조대원들이 그를 치료하려 하자 군중은 구조대원들을 공격하기도 했다.

현장에 출동한 경찰이 루이스를 구출해 병원으로 이송한 뒤 사태는 더 악화됐다. 소식을 들은 주민 400여명이 루이스가 입원한 병원 주변을 에워싸고 격렬하게 대치했다.

또 이들은 경찰이 용의자를 과도하게 보호한다며 경찰차와 구급차에 불을 지르는 등 폭동 수준의 시위를 했고 경찰은 최루탄을 쏘며 맞섰다.

폭행 전과가 있는 루이스는 출소한 지 불과 6일 만에 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 지난 2일 기소된 그는 오는 5일 첫 재판을 받을 예정이다.

앤서니 앨버니지 호주 총리는 최근 SNS에 “피해자 유가족이 겪는 엄청난 슬픔은 어떤 말로도 다 표현할 수 없으며 이 끔찍한 상실의 시기에 모든 호주인이 그들을 마음속 깊이 기억하고 있다”고 썼다.