[헤럴드경제=최원혁 기자] 태국 방콕의 수완나품 국제공항에서 멸종위기종 거북이 30마리를 몸에 숨겨 밀반출하려던 대만 국적 여성이 적발됐다.

2일(현지시간) 태국 매체 더 타이거 등에 따르면 지난달 29일 수완나품 국제공항에서 대만 국적 여성이 야생동물 밀반출 혐의로 체포됐다.

야생동물 단속반은 세관 직원, 환경범죄 수사대와 합동으로 탑승객 검색 구역을 점검하던 중 수상한 행동을 보인 여성을 포착했다.

정밀 검색을 실시한 결과 여성의 몸 여러 곳에서 보호 야생동물인 인도별거북 30마리가 발견됐다. 당시 이 여성은 스캐너에 거북이가 감지되지 않도록 움직이지 못하게 천 주머니에 넣고 몸에 테이프로 부착했다.

당국은 살아있는 거북이 29마리와 죽은 거북이 1마리 등 총 30마리를 압수했다. 살아있는 거북이는 야생동물보호소로 보내져 긴급 치료를 받았다. 여성은 수완나품 공항 경찰서로 넘겨져 법적 절차를 밟게 됐다.

인도별거북은 ‘멸종위기에 처한 야생동식물의 국제 거래에 관한 협약(CITES)’에 등재된 보호 종으로 허가 없이 수입하거나 수출할 수 없다. 해당 종은 불법 거래 시장에서 높은 가격에 거래되는 것으로 알려졌다.

한편 여성은 야생동물보호법, 관세법 위반 등의 혐의로 기소될 예정이다.