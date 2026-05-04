[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 4일 이번주 중앙선거대책위원회를 구성할 예정이다. ‘2선 후퇴’ 요구 속에 당내 갈등이 불거졌지만, 장동혁 대표가 중앙선대위원장을 맡을 가능성이 높아진 것으로 보인다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “이르면 이번주 후반부에는 선대위 구성을 발표할 수 있을 것”이라며 “당대표가 선대위 구성과 관련해 여러 구상을 하고 있다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 ‘장 대표가 선대위원장을 맡느냐’는 질문에 “과거를 보더라도 당대표가 중앙선대위원장 또는 상임선대위원장으로 참여해왔다”며 “그런 차원에서 이해해달라”고 했다. 이어 “선대위 구성은 우리 당의 소중한 자산을 전략적으로 캐치해서 선거 승리로 이끌어가는 과정”이라고 덧붙였다.

정진석 전 대통령 비서실장의 충남 공주·부여·청양 국회의원 선거 공천이 한 차례 ‘보류’된 것에 대해선 “공관위에서 합리적으로 판단할 것”이라며 “다만 여러분이 제기하는 우려의 목소리는 경청하고 있는 걸로 안다”고 했다.

장 대표와 송언석 원내대표 투톱간 ‘불화설’이 확산하는 가운데, 이날도 따로 일정을 소화하는 데 대해서는 “당대표와 원내대표는 전략적 행동을 하시리라 생각한다”며 “전략적 역할 분담이라는 큰 틀 안에서 우리 후보에게 도움될 선거운동을 지원하는 걸로 이해해달라”고 답했다.

이어 “당대표는 중앙당 차원의 선거전략을 구상하고 민생현장을 찾는 형태로 측면 지원을 구상하고 있다”며 “아마 광역단위 후보들, 그리고 전략적으로 후보 지원이 필요한 호남 같은 열세 지역이나 보궐지역을 찾을 것으로 생각한다”고 했다.

더불어민주당이 발의한 ‘공소취소 특검법’을 두고 야권 연대 가능성도 열어뒀다. 박 수석대변인은 “야당이 같이 보조를 맞춰주신다면 저희와 뜻을 같이 하는 야당과 공조를 이뤄나갈 수 있을 것”이라며 “다양한 가능성을 열어두고 있다”고 설명했다.

그는 “다만 이번 공조가 선거 연대로 이어지지 않을까라는 질문 던지시는 분들도 계시는데 선거 연대는 아직 말하기 이른 시기”라며 “우리 후보가 가지고 있는 경쟁력에 집중해야 할 시기라고 생각한다”고 선을 그었다.