전국 16개 광역단체장 여야 대진표 완성 與 ‘여당 프리미엄’ vs 野 ‘현역 프리미엄’ 공소취소 특검·단일화·부동산 민심 변수

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거와 14명의 국회의원을 뽑는 재보궐선거가 4일 기준 30일 앞으로 다가온 가운데 여야가 전국 곳곳에서 치열한 선거전을 펼치고 있다.

더불어민주당은 이재명 정부에 대한 높은 국정 지지율을 바탕으로 ‘여당 프리미엄’을 앞세워 지방정부의 지형도를 바꾸겠다는 각오다. 반면 국민의힘은 ‘현역 프리미엄’과 이재명 정부에 대한 심판론을 앞세워 수성전에 방점을 찍고 있다.

지난 2일 국민의힘이 양향자 최고위원을 경기도지사 후보로 선출하면서 전국 16개 광역자치단체장을 둘러싼 여야 대진표가 완성됐다.

서울은 성동구청장을 지낸 정원오 후보와 5선에 도전하는 오세훈 후보가 맞붙는다. 경기는 추미애 후보와 양 후보가 각각 확정된 가운데 개혁신당에서 조응천 후보가 도전장을 던졌다. 추 후보 또는 양 후보가 당선되면 사상 최초로 여성 광역단체장이 탄생하게 되는 가운데 범야권 단일화 논의가 주목된다. 인천은 민주당 원내대표를 지낸 박찬대 후보와 현 시장인 유정복 후보가 맞붙는다.

‘캐스팅보트’를 쥔 충청권에서는 국민의힘 소속 현 광역단체장들이 전부 경선에서 생존해 민주당 후보와 맞대결을 펼친다.

대전은 허태정 후보와 현 시장인 이장우 후보가 4년 만에 ‘리턴매치’를 벌인다. 세종은 조상호 후보와 현 최민호 후보가 경쟁 중이다. 충남에서는 문재인 정부 청와대 대변인을 지낸 박수현 후보가 현 지사인 김태흠 후보가, 충북은 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 지낸 신용한 후보와 현 지사인 김영환 후보가 각각 출사표를 던졌다. 한편 김태흠 후보는 정진석 전 대통령 비서실장의 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천 가능성과 관련 국민의힘 탈당 가능성까지 언급하며 강하게 반발하고 있다.

강원은 4선 의원에 청와대 정무수석을 지낸 우상호 후보와 현 지사인 김진태 후보가 맞붙는다.

여당의 텃밭인 호남권에서는 민주당의 독주 속에 야권 후보들이 도전하는 모습이다. 전남광주통합특별시장 선거는 민형배 후보에 이정현 후보가 도전장을 던졌고, 전북에서는 여야에서 이원택 후보와 양정무 후보가 맞붙는 가운데 김관영 현 지사가 무소속 출마를 결심한 것으로 전해졌다.

보수세가 강한 영남권에서는 국민의힘의 수성 여부가 관심사다. 대구는 각각 국무총리 출신 김부겸 후보와 경제부총리를 지낸 추경호 후보가, 경북은 오중기 후보와 현 지사인 이철우 후보가 맞대결에 나선다.

부산은 전재수 후보와 현 시장인 박형준 후보가 최근 여론조사 등에서 접전을 벌이는 모습이다. 경남은 김경수 후보와 재선에 도전하는 박완수 후보가 맞붙고, 울산은 김상욱 후보와 현 시장인 김두겸 후보에 김종훈 진보당 후보와 박맹우 무소속 후보 등이 다자대결을 펼치는 형국이다. 제주는 현 오영훈 지사가 경선에서 떨어진 가운데 위성곤 후보와 문성유 후보가 맞대결에 들어갔다.

여당인 민주당은 국정 안정론에 더욱 힘을 싣고 있는 반면, 국민의힘은 최근 발의된 이재명 대통령 공소취소 특검법안을 지렛대로 심판론 부각에 주력하고 있다. 향후 주택 양도소득세 장기보유 특별공제(장특공제) 축소·폐지를 둘러싼 부동산 민심 변화와 보수 결집, 범여권·범야권 단일화 등이 막판 선거 판세를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.