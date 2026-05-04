“鄭, 관훈토론 등 ‘吳 수락’ 양자 토론 응하지 않아” “오세훈 시정 공개 비판·토론 기회 왜 마다하나” “서울시에 대한 자신감 없다면 시장 도전해선 안돼”

[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 4일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 양자 토론을 거듭 촉구했다.

오 후보 선거대책위원회 호준석 대변인은 “이상하게도 정 후보는 양자 토론을 극구 기피한다”며 “관훈클럽에서 양자 토론을 수차례 제안했고 오 후보가 기꺼이 수락했음에도 불구하고 정원오 후보가 불응해 성사되지 않고 있다”고 말했다. 이어 “정말 답답하다. 다른 언론인단체의 양자 토론 요청도 응하지 않고 있다”고 말했다.

호 대변인은 “자칭 ‘일잘러 행정가’의 진면목을 토론회에서 제발 좀 보고 싶다”며 “구정을 그렇게 잘 했고, 주택 보급도 착착 진행하겠다는데 양자 토론 때 구체적 비전도 제시하시고, 정말 현실성이 있는지 검증도 받아봐야 하지 않겠나”고 꼬집었다. 그러면서 “정 후보가 그렇게 비난하는 ‘오세훈 시정’을 공개적으로 비판하고 토론할 수 있는 기회를 왜 마다하나”고 덧붙였다.

호 대변인은 “정원오 캠프는 후보가 대중에게 공개되면 될수록 거품이 꺼진다고 생각하는 것 같다”며 “그게 아니라면 양자 토론에 응하라. 서울시에 대한 자신감도 비전도 없다면 천만 서울시민의 삶을 책임질 서울시장에 도전해서는 안 된다”고 말했다.