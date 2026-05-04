[헤럴드경제=최원혁 기자] 경북 문경새재 인근 한 식당에서 주문한 음식에 ‘싱크대 배수구 뚜껑’이 들어있었다는 주장이 나와 온라인상에서 논란이다.

최근 보배드림 등 온라인 커뮤니티에는 ‘문경새재 앞 별미 싱크대 뚜껑 된장찌개’라는 제목의 글이 확산하고 있다.

글쓴이 A씨는 최근 가족과 문경새재 축제에 참석했다가 인근 식당을 찾았다.

A씨는 “간고등어 정식과 여러 음식을 주문하고 기다렸다”며 “그런데 간고등어에서 철 수세미가 나왔다”고 주장했다. A씨는 “사장한테 말하니 ‘다시 해드릴까요’라고 하더라. 안 해줘도 된다고 하니 ‘가격에서 빼드리겠다’며 주방으로 다시 들어가더라”고 설명했다.

이어 “곧이어 나온 된장찌개에서 말도 안 되는 게 나왔다”며 “싱크대 뚜껑이 (나왔다)”고 주장했다.

A씨가 함께 공개한 사진을 보면 뚝배기 그릇에 담긴 된장찌개 안에 싱크대 배수구 뚜껑이 있다.

A씨는 “따졌지만 ‘돈 내지 말고 그냥 가셔라, 배 아프면 청구하셔라’(고 하더라)”며 “저희가 난리 치니 가게 앞에 ‘모든 좌석이 예약 중’이라는 문구를 걸어 놓더라. 저희가 지나가고 나니 바로 치우고 정상 영업 한다”고 했다.

그러면서 “다른 물건도 아니고 어떻게 싱크대 뚜껑이 (들어가다니) 역겨운 하루”라고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “식품의약품안전처에 신고해야 한다”, “공론화가 필요해 보인다” 등의 반응을 보였다. 다만 A씨 주장에 대한 사실관계는 확인되지 않은 상황이다.

한편 음식에서 이물질이 발견된 경우 식약처가 운영하는 ‘식품안전나라’ 홈페이지를 통해 신고할 수 있다. 식약처는 조사 결과에 따라 식품위생법 위반이 확인된 식당에 시정명령, 영업정지 등의 처분을 내릴 수 있다.