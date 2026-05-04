“장동혁, 전면 나서면 갈등 드러날 수도…전국 후보들에 부담” “李와 ‘장특공 입장’ 같은 정원오, ‘정부 순종형 시장’ 될 가능성” 정원오에 맞장 토론 제안…“따로 부르는 관훈토론, 사실상 회견”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정진석 전 대통령 비서실장 등 윤석열 정부에서 요직을 맡았던 인사들이 지방선거와 보궐선거에 출마하는 것에 대해 “자제할 필요가 있다”고 밝혔다.

오 후보는 4일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 정진석 전 실장, 윤석열 전 대통령의 당선인 시절 수행실장을 맡았던 이용 전 국민의힘 의원, 이진숙 전 방송통신위원장의 출마를 묻는 질문에 “제 입장에서는 자제를 해주면 지방선거 도움이 될 것으로 보이는 면면이 있다”고 말했다.

오 후보는 특히 정진석 전 실장에 대해서는 “정진석 실장 본인은 억울할 수 있다. 계엄 때 정 실장에게는 안 알려줬다는 것 아니냐”고 했다. 그러면서도 “억울한 측면이 있지만 대통령을 지근거리에서 모시는 비서실장이라는 자리가 중책이다. 저랑 대학 동기고 잘 아는 사이지만, 개인적으로 조언을 하면 이번 선거는 계엄 직후에 치러지는 선거다. 본인이 자제를 하는 게 본인에게도 도움이 되고 우리 당에게도 도움이 된다”고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표에 대해서는 “이제는 (장동혁 대표의) 거취를 얘기하는 건 늦은 것 같다”며 “장 대표는 2선 뒤에서 도와주는 게 도와주는 것이다”고 말했다. 이어 “자꾸 (장동혁 대표가) 전면에 나서면 갈등이 드러날 수밖에 없다. 전국의 후보들에게 부담으로 작용할 가능성이 높을 수밖에 없다”고 말했다.

오 후보는 경쟁자인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해선 “(정부 부동산 정책을 따라가는) ‘순종형·맹종형’ 시장이 될 가능성이 크다”고 비판했다.

그는 “(이재명 정부의 부동산 규제로) 집이 있는 분들 세금 지옥, 집 없는 분들은 월세 지옥이 됐다”며 “전세 물량이 씨가 말랐고, 월세 가격은 엄청나게 상승해서 감당 안 될 정도로 고통받고 있다”고 말했다.

오 후보는 “‘집 있는 사람은 보유세 올리겠다’ ‘팔면 양도세를 올리겠다’는 게 이재명 정부 기조”라며 “서울시장이 바람직하지 않은 방향이라고 해서 일깨우고 바로잡아야 되는데 정 후보는 순종형· 맹종형 시장이 될 가능성이 크다”고 했다. 그러면서 “정 후보는 장특공(장기보유특별공제) 때도 정확히 이재명 대통령 입장과 같았다”고 강조했다.

그는 “(정부가) 다른 뾰족한 방법이 없어 선거 전만이라도 부동산 가격이 떨어지는 국면을 만들고 싶은 것”이라며 “5월 9일이 지나면 다주택자 양도소득세 중과 유예가 끝나기 때문에 다시 튀어오를 조짐을 보이고 실제로 오르고 있다”고 설명했다. 또 “서울시장 후보라면 ‘이거는 초단기 요법이 될 수밖에 없다. 해법은 공급이다’라고 후보 시절에도 얘기해야지 시장이 돼도 할 수 있다”고 덧붙였다.

오 후보는 부동산 대책 등 논쟁할 것이 많지만 정 후보가 회피하고 있다고 주장했다. 그는 “맞장 토론을 해야 우열이 가려진다. (정 후보는) 절대 안 하겠다는 것”이라며 “(맞장 토론을 추진하던) 관훈토론에서 연락이 왔다. (저와 정 후보를) 따로따로 부르겠다는 것이다. 이렇게 되면 기자 회견이 된다”고 말했다.