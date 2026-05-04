울산테크노파크, 지원기업 모집 15일까지…기업당 5천만원 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산테크노파크는 지역 미래차 산업의 경쟁력 강화와 생태계 고도화를 위해 ‘2026년 동남권 지역혁신 클러스터 육성사업 기업지원 프로그램’ 참여기업을 모집한다.

이번 사업은 ‘울산 지역형’과 ‘동남권 협력형’으로 나눠 시행되며, 동남권의 유기적인 산업 협력을 통해 울산 모빌리티 기업의 기술력 향상과 글로벌 시장 진출을 돕는 것이 핵심이다.

울산 지역형 프로그램은 울산 혁신융복합단지 및 전력구동 모빌리티 관련 기업을 대상으로 ▷시제품 제작 ▷특허 확보 ▷디자인 개선 ▷해외 진출 등을 지원한다. 기업당 최대 5000만원까지 지원받을 수 있다.

동남권 협력형 프로그램은 울산·경남·부산 클러스터 기업 간 컨소시엄을 통한 ▷시제품 제작 ▷성능·시험평가 ▷기술기획 패키지 ▷사업재편 컨설팅 등 지역 간 협력 기반의 기술 사업화를 지원한다.

사업에 대한 상세 정보는 오는 8일 오후 3시 울산테크노파크 매곡지구 자동차조선기술관 1층 세미나실에서 열리는 설명회에서 확인할 수 있으며, 접수는 11일부터 15일까지이다.