한국 배터리 전주 공장 ‘브랜드존’ AGM 배터리부터 차세대 전지까지 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 지난달 29일 ‘한국(Hankook) 배터리’ 전주공장에 브랜드존을 오픈했다고 4일 밝혔다.

브랜드존은 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 극대화하기 위해 기획된 공간으로, 전북 완주군 소재의 한국앤컴퍼니 전주공장 1층 로비에 마련됐다.

전시는 한국 배터리의 브랜드 가치를 체험할 수 있는 콘텐츠로 구성됐다. 전체적인 공간은 한국배터리의 역사적 자산이 미래로 이어진다는 상징적인 의미를 전달하기 위해 반원형으로 구축했다.

브랜드존에서는 AGM 배터리까지 차세대 전지까지 한국배터리의 현재부터 미래 제품 라인업을 만나볼 수 있다. 또 한국배터리 기술과 혁신, 글로벌과 미래를 시각화한 배터리 제작 과정을 영상으로 확인할 수 있다.

한국앤컴퍼니는 전주공장 브랜드존을 앞세워 대리점 및 고객사 관계자 등을 초청하여 공장 견학도 추진한다는 계획이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “전주공장 브랜드존은 한국배터리의 브랜드 가치를 알릴 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 ‘한국’을 앞세워 다양한 고객들을 대상으로 커뮤니케이션을 강화해 인지도를 더욱 끌어올릴 것”이라고 말했다.

전주공장은 대전공장과 함께 한국배터리(납축전지)의 핵심 생산 거점으로서 지난 2001년부터 생산을 시작했다.

한국앤컴퍼니는 기존 ‘한국’과 ‘아트라스비엑스’ 브랜드로 이원화하여 운영했던 배터리 라인업을 2024년부터 ‘한국’으로 일원화했다. 지난해 9월에는 ‘한국’ 브랜드 아래 배터리 사업의 정체성을 담은 태그라인 ‘차지 인 모션(Charge in Motion)’을 적용한 신규 BI를 런칭했다.

이후 해외 전시회 참여, 홈페이지 개편, 전국 대리점 등 오프라인 설치물 리뉴얼, 유튜브 영상 콘텐츠 제작 등 브랜드 가치를 알릴 수 있는 커뮤니케이션을 강화했다.