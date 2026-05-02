우회 항로 확대에 선박 수요 급증 LNG선·초대형 유조선 발주 다시 늘어

[헤럴드경제=노아름 기자] 중동 전쟁 여파로 글로벌 해상 운송 환경이 흔들리면서 조선업에 다시 ‘슈퍼사이클’ 조짐이 나타나고 있다. 호르무즈 해협 통항 차질과 우회 항로 확대가 맞물리며 선박 수요가 빠르게 늘고, 한동안 주춤했던 발주가 증가세로 돌아선 것이다. 액화천연가스(LNG) 운반선과 초대형 원유운반선(VLCC) 등 고부가가치 선종을 앞세운 국내 조선업계도 수주 회복 국면에 진입했다는 평가가 나온다.

2일 연합뉴스 및 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 전 세계 누계 발주 및 수주는 1천758만CGT(표준선 환산톤수·554척)로, 작년 동기(1천253만CGT·554척) 대비 40% 늘었다.

작년 연간 누계 발주 및 수주가 5천643만CGT(2천36척)으로 전년 7천678만CGT(3천235척) 대비 27% 감소한 것을 고려하면 다시 증가세로 전환되는 모양새다.

지난 2022년부터 시작된 슈퍼사이클이 다소 주춤했던 상황에서 조선업계는 중동 전쟁 여파로 다시 반등 기회를 맞았다는 평가다.

호르무즈 해협 통항 차질 및 우회 항로 확대 등으로 신조(신규 선박) 수요가 늘어난 것이 주요 이유로 지목된다.

이 여파로 한국 조선업계에도 훈풍이 불고 있다.

국내 ‘빅3’이자 글로벌 조선 1위 업체인 HD한국조선해양은 올해 1분기 누적 수주액 63억9천만달러(잠정)를 기록했다.

이는 지난해 1분기 20억6천만달러 대비 210.2% 늘어난 것이다.

특히 수주 선종을 살펴보면 LNG 운반선과 컨테이너선이 각각 10척, 컨테이너선 20척으로, 총수주 선박의(60척)의 절반에 달했다.

삼성중공업은 올해 1분기 LNG 운반선 6척, 에탄운반선(VLEC) 2척, 컨테이너선 2척, 해양생산설비 1기 등 총 31억달러어치를 수주했다.

한화오션도 같은 기간 VLCC 10척, 액화천연가스(LNG) 운반선 4척, 풍력발전기 설치선(WTIV) 1척 등 총 15척, 28억4천만달러 규모의 수주 실적을 나타내고 있다.

올해에는 LNG 운반선이 가장 큰 반등이 예상된다고 조선업계는 전망했다.

미국발 LNG 프로젝트 물량 유입과 주요 에너지 기업들의 노후선 교체 수요가 발주를 끌어올리고 있기 때문이다.