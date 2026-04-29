2주 만에 대규모 대표단 방한 성사 LNG 위주 협력을 첨단산업으로 다각화 카타르 국부펀드·국내 기술기업 투자 협의

[헤럴드경제=최은지 기자] 강훈식 대통령비서실장이 아흐메드 빈 모함마드 알-사예드 카타르 대외무역 국무장관과 만나 AI·반도체 등 첨단산업 분야의 투자 협력 방안을 논의했다.

강 실장은 29일 자신의 소셜미디어를 통해 알-사예드 국무장관과의 면담 사실을 알리며, 이번 만남이 지난 4월 13일 타밈 빈 함마드 알-사니 카타르 국왕 예방 당시 약속했던 후속 조치의 일환이라고 밝혔다.

당시 타밈 국왕은 에너지 중심의 양국 협력을 첨단 분야로 확대하자는 제안에 즉각적인 대표단 파견을 약속한 바 있으며, 실제 2주 만에 통상산업부·통신정보기술부·국부펀드 등을 포함한 대규모 대표단이 방한했다.

양측은 이번 면담에서 천연가스(LNG) 수출입과 LNG 운반선 발주에 집중됐던 기존 관계를 AI, 반도체, 바이오 등 첨단 산업 분야의 투자 협력으로 고도화하는 데 뜻을 모았다.

특히 알-사예드 장관은 자산 규모 약 5800억달러로 세계 8위권인 카타르 국부펀드(QIA) CEO를 역임한 투자 전문가로서, 방한 기간 중 국내 첨단 기술 기업들과의 릴레이 면담을 진행하고 있다.

강 실장은 면담에서 “한국 투자에 어려움이 있다면 최우선으로 해결할 것”이라며 적극적인 지원 의사를 전달했다.

강 실장은 현재 카타르 투자 펀드 관계자들은 국내 대상 기업들과 구체적인 세부 협의를 이어가고 있으며, 조만간 가시적인 투자 협력 사례가 도출될 것으로 기대된다고 전했다.

한편, 타밈 국왕은 중동 정세가 안정되는 대로 한국을 가장 먼저 방문하겠다는 의사를 전해온 것으로 알려졌다.

대통령실은 이번 방한이 실질적인 경제 성과로 이어질 수 있도록 카타르 정부 관계자들과 실시간 소통을 지속할 방침이다.