정 회장 로비서 직접 영접…포옹으로 친분

[헤럴드경제=최은지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어가 29일 정용진 신세계그룹 회장의 부인 한지희 씨의 콘서트를 관람하며 정 회장과의 각별한 친분을 과시했다.

연합뉴스에 따르면 트럼프 주니어는 이날 오후 7시 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 ‘한지희 도이치 그라모폰 앨범 발매 콘서트’에 참석했다.

정 회장은 공연 시작 전인 오후 6시 40분께부터 콘서트홀 로비에서 직접 대기하다 트럼프 주니어 일행을 맞이했다.

정 회장은 웃는 얼굴로 트럼프 주니어 및 그의 연인 베니타 앤더슨과 차례로 악수를 하고 가벼운 포옹을 나누며 환대했다.

현장에서 정 회장 측은 ‘TRUMP(트럼프)’라고 적힌 빨간색 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 모자를 건넸으며, 트럼프 주니어는 해당 모자에 친필 사인을 한 뒤 돌려주며 화답했다.

두 사람의 인연은 정 회장이 지난해 초 트럼프 대통령의 취임식에 부인 한 씨와 함께 참석하고, 대통령 사저인 팜비치 마러라고 리조트에 초대받는 등 꾸준히 이어져 온 것으로 알려졌다.

이러한 인적 네트워크는 비즈니스 협력으로도 확대되는 양상이다. 최근 신세계그룹이 국내 대형 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위해 파트너십을 맺은 미국 ‘리플렉션 AI’의 창업자 미샤 라스킨 역시 트럼프 주니어를 통해 정 회장과 인연을 맺은 것으로 전해졌다.