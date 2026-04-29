JMB 회원 대상 마일리지 2배 적립 4월 29일부터 5월 20일까지 진행 3달러당 4마일 최대 500마일 적립

[헤럴드경제=김명상 기자] 일본항공(JAL)과 롯데면세점이 공동 프로모션을 통해 여행객들에게 마일리지 추가 적립 기회를 제공한다.

일본항공은 롯데면세점과 협력하여 ‘더블 마일리지 적립’ 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 일본항공의 마일리지 프로그램인 ‘JAL 마일리지 뱅크(JMB)’ 회원을 대상으로 운영된다. 이번 협업은 양사의 인프라를 활용하여 이용객의 쇼핑 편의를 높이고 마일리지 활용 가치를 증대시키는 데 목적을 둔다.

프로모션 기간은 4월 29일부터 5월 20일까지다. 해당 기간 중 한국 내 롯데면세점 오프라인 매장을 이용하는 고객은 기존 적립률의 두 배인 구매액 미화 3달러당 4마일을 적립할 수 있다. 최대 적립 한도는 500마일이다.

대상 지점은 롯데면세점 명동본점, 김포공항점, 월드타워점, 부산점, 제주점 등 총 5곳이다. 이용객은 면세점에서 물품을 구매한 후 매장에 비치된 QR코드를 스캔해 필요한 정보를 입력하면 마일리지를 적립할 수 있다. 적립된 마일리지는 일본항공 및 항공 동맹체 ‘원월드’의 보너스 항공권 구매나 좌석 업그레이드 등에 사용 가능하다.

일본항공 관계자는 “해외여행의 큰 즐거움 중 하나인 쇼핑을 통해 고객들이 보다 빠르게 마일리지를 모을 수 있도록 이번 협업을 기획했다”고 전했다.