[헤럴드경제=최은지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 합의 지연을 강하게 비판하며 압박 수위를 높였다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 자신의 소셜미디어 ‘트루스 소셜’을 통해 “이란은 정신을 차리지 못하고 있다(get their act together)”며 “그들은 비핵화 합의에 서명하는 방법조차 모른다”고 주장했다.

이어 트럼프 대통령은 “그들은 조속히 영리해져야 할 것(get smart soon)”이라고 경고했다. 이는 이란과의 핵 협상이 교착 상태에 빠진 가운데, 이란 정부의 태도 변화를 끌어내기 위한 직접적인 압박으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 글과 함께 본인이 자동소총을 들고 전장을 배경으로 한 합성 사진을 함께 게시했다.

양복 차림에 선글라스를 착용한 트럼프 대통령이 자동소총을 들고 있으며, 배경에는 폭발이 일어나는 전장과 함께 “더 이상 착한 남자는 없다(NO MORE MR. NICE GUY)!”라는 문구가 적혀 있다.

AFP 통신은 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이 같은 글을 올렸다고 전했다.