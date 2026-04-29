기후에너지환경부·한국환경산업기술원 사업 ‘재사용 발전시스템 개발’ 과제 주관기관에 선정

[헤럴드경제=서재근 기자] 수소 에너지 전문기업 케이퓨얼셀이 기후에너지환경부·한국환경산업기술원이 추진하는 ‘수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업’ 내 ‘재사용 발전시스템 개발’ 과제 주관기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

이번 발전 시스템 개발 과제는 이달부터 오는 2029년 12월까지 총 3년 9개월간 진행되며, 정부지원금 119억원을 포함해 총 148억3300만원이 투입된다.

수소전기차 보급 확대에 따라 사용 후 연료전지와 고압 수소저장용기 처리 문제가 국가적 과제로 떠오르고 있다. 이번 과제는 회수된 연료전지 스택, 700bar(대기압 대비 압력 비율) 수소저장용기, 주변장치 등 잔존 성능을 평가하고, 이를 산업용·공공용 발전시스템으로 재사용하는 기술과 안전 기준을 개발하는 것을 목표로 한다.

케이퓨얼셀은 연료전지 시스템 양산 및 300㎾ 병렬구조 개발 경험을 바탕으로, 재사용 부품을 활용한 ▷30㎾급 이동형 발전기(전기차 충전, 선박, 비상전원용)와 ▷300㎾급 정치형 발전기(계통연계형)의 설계 및 통합 제어 기술 개발을 총괄한다. 아울러 사용 후 연료전지 시스템의 수명 예측을 위해 ‘통합 성능평가실’을 구축하고, 재사용 부품의 신뢰성과 품질을 검증할 계획이다.

아울러 일진하이솔루스 등 8개 산·학·연 기관이 참여하는 컨소시엄도 구축해, 부품 회수부터 진단, 실증, 표준화까지 전 과정을 직접 맡는다.

케이퓨얼셀은 이번 과제를 통해 신품 대비 초기 구축 비용을 약 40% 이상 절감할 수 있는 만큼 도심 이동형 충전소나 분산형 비상 전원 등 친환경 발전 시장의 진입장벽을 낮출 것으로 기대하고 있다.

나성욱 케이퓨얼셀 대표는 “이번 과제는 기술 성능 향상을 넘어, 폐기될 수소 부품을 발전 자산으로 전환하는 구조적 혁신”이라며 “공동연구기관들과 협력해 재사용 수소 발전시스템을 실증하고, 안전 기준 제도화를 통해 수소 순환경제 구축을 선도하겠다”고 말했다.