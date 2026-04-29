[헤럴드경제=나은정 기자] 캠핑 사이트로 유명한 강원도 홍천의 한 유원지에서 캠핑족이 홍천강에 음식물 쓰레기를 버리고 간 모습이 포착돼 공분을 사고 있다.

29일 온라인 커뮤니티 보배드림에 따르면 전날 ‘어떤 X이 캠핑 가서 이렇게 해놓고 집에 감?’이라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글에는 홍천군 서면에 위치한 반곡밤벌유원지 내 야영지에 쓰레기가 방치된 사진이 포함됐다. 스진을 보면 먹다 남은 라면과 만두 등 음식물 쓰레기가 홍천강 강가에 너저분하게 버려져있고, 주변엔 쓰레기로 가득찬 상자와 페트병, 각종 포장지와 비닐 등이 무더기로 방치돼 있었다.

강가 바로 옆에 버려진 쓰레기들은 우천 등으로 수위가 상승할 경우 하천으로 유입될 가능성도 있어 우려를 낳았다.

사진을 공개한 A씨는 “아침에 기분 좋게 산책하다가 울화통이 (치밀었다)”며 “이런 사람 때문에 캠핑족들 전체가 욕 먹는다”고 지적했다. 이어 “다른 이용객들은 다들 주변을 깨끗하게 사용하던데 (쓰레기를) 저렇게 모아두면 된다고 생각한 것인지, 제발 이러지 말아 달라”고 호소했다.

반곡밤벌유원지는 정식 캠핑장이나 편의시설이 없는 노지 캠핑장으로, 캠핑 애호가들 사이에서는 ‘차박’하기 좋은 야영지로 잘 알려져 있다. 관리가 어려워 청소와 뒷정리 등은 캠핑을 즐기는 이용객들의 양심에 의존할 수밖에 없다.

누리꾼들은 “쓰레기 잘 뒤져보면 영수증 나올 것 같은데 그걸로 지자체에 신고해야 한다”, “기본 상식이 없는 사람들이 너무 많다”, “이러니 마음씨 좋은 캠핑족까지 욕을 먹는다”, “잘 먹고 잘 놀고 마무리도 잘하면 좋을텐데” 등의 반응을 보였다.

한편 현행 폐기물관리법상 담배꽁초나 휴지 등 휴대용 폐기물을 버리면 5만원, 비닐봉지 등 간이 보관기구를 이용하거나 음식물 등 생활 폐기물을 버리면 20만원의 과태료에 처할 수 있다.