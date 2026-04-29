분야별 맞춤컨설팅·자문서비스 제공

한국기계산업진흥회(회장 박상현·두산에너빌리티 대표)가 회원사들에 법무·회계·자산평가 전문서비스를 지원한다.

진흥회는 29일 회원사 지원 관련 각 분야 법인들과 공동 업무협약을 했다고 밝혔다.

협약에는 법무법인 바른(대표변호사 이동훈, 이영희, 김도형), 태일회계법인(대표 권순식, 남기권, 배영석), 중앙감정평가법인(대표 신상윤)이 참여했다.

이에 따라 각 법인은 진흥회 회원사를 대상으로 분야별 맞춤서비스를 제공할 예정이다.

법무부문은 전용 법률상담센터 운영 및 방문컨설팅을 해준다. 법무현안 자문을 제공하고 세미나를 열어 회원사의 법적 안정성 확보와 규제대응 역량 강화를 지원한다.

회계부문은 회계·세무 관련 자문과 함께 기업공개(IPO), 구조조정, 재무관리 등에 대한 전문 컨설팅을 제공해 기업 운영효율을 제고하게 된다. 또한 기업 자산의 감정평가 및 컨설팅서비스를 통해선 재무 안정성 확보와 리스크관리를 돕기로 했다.

기계진흥회 김동열 상무는 “경영 현장에서 회원사들이 겪는 다양한 어려움에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 했다.