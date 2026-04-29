인천국제공항서 신규 취항식 진행 주5회 운항·대형기 A330-300 투입

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 인천-자카르타 노선의 신규 취항을 기념해 인천국제공항에서 취항식을 진행했다고 29일 밝혔다.

이날 취항식에는 이상용 인천국제공항공사 신사업본부장, 안우진 티웨이항공 부대표, 유근태 티웨이항공 종합통제 총괄 임원, 황영조 티웨이항공 여객지원 담당 임원, 조병태 티웨이항공 인천지점장 및 관계자들이 참여하며 꽃다발 전달, 테이프 커팅식, 기념 촬영 행사를 진행했다.

자카르타는 인도네시아의 수도이자 정치·경제·문화의 중심지로 비즈니스 수요는 물론 발리, 족자카르타 등 인도네시아 주요 관광지로의 연결성이 뛰어난 동남아 대표 허브 도시이다. 특히 한국 대기업 및 중소기업들이 많이 진출해 있어 상용 및 화물 수요가 크다.

티웨이항공의 인천-자카르타 노선은 주 5회(월·수·금·토·일요일) 운항으로 인천국제공항에서 오후 3시 10분에 출발해 현지 시각 오후 8시 10분 자카르타 수카르노 하타 국제공항에 도착한다. 복귀편은 자카르타에서 오후 9시 50분에 출발해 다음 날 오전 7시 5분에 인천에 도착하는 일정으로 비행시간은 약 7시간 10분가량 소요된다.

특히 인천-자카르타 노선은 전 좌석 무료 기내식 서비스를 제공하며, 대형 기종인 A330-300을 투입한다. A330-300 기종은 총 347석 규모로 플랫베드 형태의 ‘비즈니스 세이버 클래스(12석)’와 ‘이코노미 클래스(335석)’로 구성된다.

티웨이항공은 현재 호주, 유럽, 북미 등으로 이어지는 ▷인천-시드니 ▷인천-파리 ▷인천-로마 ▷인천-프랑크푸르트 ▷인천-바르셀로나 ▷인천-밴쿠버 노선을 운항 중이며 장거리 노선을 확대해 나가고 있다.

김범호 인천공항공사 사장직무대행은 “동남아 최대 경제권의 중심지인 자카르타 노선 취항은 인천국제공항의 동남아 네트워크를 한층 강화하는 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 양사·양국 간의 긴밀한 협력을 통해 이 노선의 성공적 안착을 적극 지원하겠다”고 말했다.

티웨이항공 관계자는 “이번 인천-자카르타 노선 취항으로 노선 네트워크를 더욱 확장하며 동남아 여행의 선택지를 더 넓히게 되었다”며 “항상 안전운항을 최우선으로 하여 고객의 편의 증진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.