제약협·진흥원·바이오협·코트라 MOU 분산된 해외 진출 지원 사업 통합 운영 6월 BIO USA서 ‘코리아 나이트’ 개최

[헤럴드경제=최은지 기자] 국내 제약·바이오 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 유관 기관들이 참여하는 ‘K-제약·바이오 원팀’이 공식 출범했다.

그간 기관별로 분산 추진되던 해외 진출 지원 사업을 통합 운영해 효율성을 높이고 전주기 지원 체계를 구축한다는 방침이다.

한국제약바이오협회는 한국보건산업진흥원, 한국바이오협회, 대한무역투자진흥공사와 함께 29일 서울 코엑스에서 ‘K-제약·바이오 글로벌 마케팅 상호협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 보건복지부 및 산업통상자원부 산하 유관 기관 간 협력을 바탕으로 추진됐다. ‘원팀’ 체계 가동에 따라 앞으로는 보다 효율적이고 일관된 기업 지원이 가능해질 전망이다.

한국제약바이오협회는 산업계를 대표해 기업 수요를 반영한 지원 방향을 설정하고 민관 협력의 가교 역할을 수행한다.

4개 기관은 향후 ▷글로벌 시장 진출 수요 공동 분석 ▷수출 애로 발굴 및 해소 ▷해외 시장·기업 정보 조사 및 제공 ▷글로벌 전시회 연계 마케팅 등을 중심으로 협력한다. 이를 통해 진출 전략 수립부터 파트너 발굴, 사업화까지 이어지는 단계별 지원 체계를 강화한다.

협력의 첫 무대는 오는 6월 미국 샌디에이고에서 열리는 ‘BIO International Convention(BIO USA)’이 될 예정이다. 올해 행사에는 미국에 이어 두 번째로 큰 규모인 250여개 이상의 국내 기업이 참가한다.

기관들은 BIO USA 참가 기업을 공동 지원하고 국내외 산업 관계자 600명 이상이 참석하는 통합 리셉션인 ‘Korea Night(코리아 나이트)’를 개최할 계획이다. 이를 통해 글로벌 기업 및 투자자와의 네트워크를 확대하고 국내 기업의 오픈 이노베이션 기회를 강화한다.

노연홍 한국제약바이오협회장은 “이번 MOU는 국내 제약·바이오 산업의 글로벌 진출 지원 체계를 한 단계 고도화하는 계기”라며 “원팀 기반 협력을 통해 기업 경쟁력 강화와 산업 위상 제고를 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.