수입선 다변화·생산기반 확충 기업 집중 지원 기금 우대·세제·금융 패키지…6월 말 최종 선정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 경제안보 핵심 과제로 떠오른 공급망 안정화를 위해 민간 중심 ‘선도사업자’ 추가 선정에 나선다.

중동 정세 장기화 등 대외 불확실성이 확대되는 상황에서 수입선 다변화, 생산기반 확충 등 구조 개선을 추진할 기업을 집중 지원하겠다는 구상이다.

재정경제부는 29일 ‘2026년도 공급망안정화 선도사업자 선정 계획’을 공고하고, 오는 30일부터 5월 29일까지 한 달간 신청을 받는다고 밝혔다.

선도사업자는 ‘공급망 안정화 지원 기본법’에 따라 경제안보품목 및 서비스의 도입·생산·공급 과정에서 안정화에 기여하는 기업 또는 사업자단체를 의미한다. 해당 법 시행(2024년 6월) 이후 현재까지 총 187개 사업자가 지정됐으며, 지정기간은 기본 3년이다.

정부는 이번 선정에서 ▷수입국 다변화 ▷국내외 생산기반 확충 ▷수입 대체 기술개발 ▷비축 물량 확대 등 공급망 안정화 전략을 추진하는 기업을 중점적으로 뽑을 계획이다. 최근 중동 상황 장기화로 특정 품목의 공급 차질 우려가 커진 점을 반영한 것이다.

신청 기업은 경제안보품목과의 연관성, 공급망 안정화 계획의 적정성, 재무 여건 및 이행 능력 등을 담은 ‘공급망 안정화 계획서’를 제출해야 하며, 소관 부처 심사를 거쳐 6월 말 최종 선정된다.

선정된 기업에는 공급망안정화기금 우선 지원과 함께 금리 우대가 적용된다. 중소기업의 경우 추가 금리 인하 및 수수료 경감 등 혜택도 받을 수 있다. 아울러 수입처 다변화, 생산 확충, 연구개발(R&D), 비축 확대 등과 관련한 재정·세제·금융 지원도 병행된다.

이승욱 재경부 경제공급망기획관은 “최근 대외 리스크로 국내 공급망의 취약 지점이 드러나고 있다”며 “선도사업자를 중심으로 공급망 안정화와 다변화를 위한 구조 개선을 추진해 나가겠다”고 말했다.