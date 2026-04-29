부산북갑 “대통령 출마지시 선거개입 아니냐” 하정우 등판에 한동훈·박민식 공세 지지율 추이따라 보수 단일화 주목 평택을 조국 “사모펀드 수사 안 받았다” ‘저격수’ 김용남 등판 신경전 가열 진보-보수 세력간 단일화 가능성도

부산북갑 재보궐선거가 벌써부터 뜨겁게 달아오르고 있다. 부산시장 선거에 출마하는 전재수 더불어민주당 의원이 29일 의원직을 사퇴하고, 민주당은 같은 날 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관을 공식 영입했다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 일찌감치 무소속 출마를 선언한 가운데 박민식 전 국가보훈부 장관은 국민의힘 출마를 전제로 움직이고 있어 ‘거물급’들의 3자 대결 구도가 굳어지는 분위기다.

선거 초반부터 세 후보 간 신경전도 두드러진다. 한 전 대표는 전날 페이스북에서 “하 전 수석이 ‘대통령이 출마하라고 해야 나간다’고 했는데 실제 출마한 것을 보면 결국 지시가 있었던 것 아니냐”며 대통령의 선거 개입 의혹을 제기했다.

이에 대해 하 전 수석은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “제가 대통령을 설득했고 흔쾌히 수락하셨다”며 “어디서든 국익을 위해 힘쓰라는 조언을 받았다”고 반박했다.

국민의힘 후보는 아직 확정되지 않았지만 부산북갑 출마를 선언한 박 전 장관 역시 공세에 가세했다. 그는 하 전 수석을 향해 “국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 내팽개친 희대의 ‘국버린’”이라고 비판했다. 한 전 대표에게도 “2년 시한부 출마를 예고했다”며 “재보선 시작부터 대선 출마를 염두에 둔 것 아니냐”고 직격했다. 박 전 장관은 두 사람을 동시에 겨냥해 “2년 뒤 떠날 메뚜기 정치”라고도 했다.

현재까지 여론조사에서는 하 전 수석이 다소 앞서는 흐름이지만, 향후 선거전이 본격화되고 보수진영 단일화 여부 등에 따라 얼마든지 뒤바뀔 수 있는 분위기다. 당장 국민의힘 후보가 확정되면 무소속 한 전 대표와 단일화 논의가 불거질 가능성이 크다.

다만 한 전 대표는 현재로선 단일화에 거리를 두고 있다. 그는 “정치공학은 보수 재건의 큰 바람 앞에서 종속변수일 뿐”이라며 선을 그었다. 한편 당 일각에서는 국민의힘 후보를 ‘무공천’하자는 주장도 나온다. 아예 처음부터 한 전 대표에게 힘을 실어 선거를 치르자는 것이다. 전날 소장파 의원들의 모임인 대안과미래는 회동을 갖고 이 같은 내용을 논의했다. 모임 간사인 이성권 의원은 기자들과 만나 “덧셈의 선거로 가는 방향을 지도부가 짤 필요가 있다”고 말했다.

국민의힘 당 지도부는 공천 입장이 확고하다. 장동혁 대표는 앞서 “제1야당으로서 선거에 후보를 내는 것은 당연한 책무”라고 밝혔다. 박덕흠 공천관리위원장도 기자들과 만난 자리에서 “경선을 원칙으로 한다”고 말했다. 공관위는 늦어도 다음달 7일까지 모든 공천을 마무리하겠다는 방침이다. 윤채영 기자

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표와 더불어민주당 소속 김용남 전 의원이 연일 신경전을 벌이고 있다.

조 대표는 29일 오전 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “김 전 의원이 국민의힘에 계실 때 (자신에 대한) 사모펀드 관련 저격을 많이 했는데 저는 사모펀드 관련 수사 자체를 안 받았다”고 강조했다.

민주당은 지난 27일 평택을에 김 전 의원을 전략 공천했다. 국민의힘 계열 정당 출신인 김 전 의원은 2019년 이른바 ‘조국 사태’가 터졌을 때 조 대표 비판에 앞장선 당시 야당 정치인 중 한 명이었다.

이와 관련해 김 전 의원은 전날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에서 “저는 그때 진심으로 ‘아, 이 부분은 확실히 문제가 있다’고 생각해 지적했던 것”이라며 “첫 공격은 혁신당 측에서 실수한 거라고 생각한다. 그때 제가 지적했던 이른바 ‘조국 사모펀드’와 관련해서는 얘기하면 할수록 조 대표에게 불리해질 수밖에 없다”고 말했다.

이에 조 대표는 “물론 제 5촌 조카가 유죄 판결을 받았고 제 배우자도 일부 유죄를 받았는데 판결문을 보면 권력형 비리, 즉 저와 관련된 것이 아니라고 적혀 있다”며 “(김 전 의원이) 제가 주식 작전 세력의 최정점이나 권력형 비리라고 하면 제 명예를 지키기 위해서라도 반격할 것”이라고 밝혔다.

그는 “(김 전 의원은) 박근혜 정부 시절 한일 위안부 합의를 옹호했고, 세월호 특조위 활동을 세금 낭비라고 했고, 이태원 참사 원인을 전날 있었던 광화문 집회, 용산으로의 행진 때문이라고 했다”며 “국민에게 해명하라”고 반격하기도 했다.

한편 민주당의 김 전 의원 공천으로 평택을은 김 전 의원, 조 대표, 김재연 진보당 상임대표 등 범여권 후보가 난립하는 모양새가 됐다. 머잖아 여권 내 단일화 논의가 시작될 가능성이 언급된다.

조 대표와 김 전 의원은 둘 다 ‘단일화 논의에 열려 있다’면서도 ‘지금은 얘기할 단계가 아니다’라는 입장이다.

조 대표는 “단일화 얘기는 항상 열려 있다”면서도 “지금 시점에서의 단일화 협상은 유권자에 대한 예의가 아니라고 생각하는 것이 지금은 각 당 후보가 자신의 비전, 정책으로 유권자와 만나고 소통하고, 그것이 아니면 공학적으로 밀실 협상하는 것 같지 않나”라고 말했다.

김 전 의원도 전날 “(단일화에 대해) 열려 있다”면서도 “(단일화가) 주목적이 돼 처음부터 그것을 논의할 상황은 전혀 아니다”라고 했다. 김해솔 기자