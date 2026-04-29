‘부산시장 출마’ 전재수 의원 사퇴로 인한 보궐 “대통령 선거개입” VS “제가 설득” SNS 설전 보수진영 단일화 변수 속 국힘 ‘무공천’ 주장도

[헤럴드경제=윤채영 기자] 부산북갑 재보궐선거가 벌써부터 뜨겁게 달아오르고 있다. 부산시장 선거에 출마하는 전재수 더불어민주당 의원이 29일 의원직을 사퇴하고, 민주당은 같은 날 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관을 공식 영입했다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 일찌감치 무소속 출마를 선언한 가운데 박민식 전 국가보훈부 장관은 국민의힘 출마를 전제로 움직이고 있어 ‘거물급’들의 3자 대결 구도가 굳어지는 분위기다.

선거 초반부터 세 후보 간 신경전도 두드러진다. 한 전 대표는 전날 페이스북에서 “하 전 수석이 ‘대통령이 출마하라고 해야 나간다’고 했는데 실제 출마한 것을 보면 결국 지시가 있었던 것 아니냐”며 대통령의 선거 개입 의혹을 제기했다.

이에 대해 하 전 수석은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “제가 대통령을 설득했고 흔쾌히 수락하셨다”며 “어디서든 국익을 위해 힘쓰라는 조언을 받았다”고 반박했다.

국민의힘 후보는 아직 확정되지 않았지만 부산북갑 출마를 선언한 박 전 장관 역시 공세에 가세했다. 그는 하 전 수석을 향해 “국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 내팽개친 희대의 ‘국버린’”이라고 비판했다. 한 전 대표에게도 “2년 시한부 출마를 예고했다”며 “재보선 시작부터 대선 출마를 염두에 둔 것 아니냐”고 직격했다. 박 전 장관은 두 사람을 동시에 겨냥해 “2년 뒤 떠날 메뚜기 정치”라고도 했다.

현재까지 여론조사에서는 하 전 수석이 다소 앞서는 흐름이지만, 향후 선거전이 본격화되고 보수진영 단일화 여부 등에 따라 얼마든지 뒤바뀔 수 있는 분위기다. 당장 국민의힘 후보가 확정되면 무소속 한 전 대표와 단일화 논의가 불거질 가능성이 크다.

다만 한 전 대표는 현재로선 단일화에 거리를 두고 있다. 그는 “정치공학은 보수 재건의 큰 바람 앞에서 종속변수일 뿐”이라며 선을 그었다. 친한계 정성국 의원도 이날 라디오에서 “한 전 대표는 단일화에 별로 관심이 없다”고 밝혔다.

한편 당 일각에서는 국민의힘 후보를 ‘무공천’하자는 주장도 나온다. 아예 처음부터 한 전 대표에게 힘을 실어 선거를 치르자는 것이다. 전날 소장파 의원들의 모임인 대안과미래는 회동을 갖고 이 같은 내용을 논의했다. 모임 간사인 이성권 의원은 기자들과 만나 “덧셈의 선거로 가는 방향을 지도부가 짤 필요가 있다”고 말했다.

국민의힘 당 지도부는 공천 입장이 확고하다. 장동혁 대표는 앞서 “제1야당으로서 선거에 후보를 내는 것은 당연한 책무”라고 밝혔다. 박덕흠 공천관리위원장도 기자들과 만난 자리에서 “경선을 원칙으로 한다”고 말했다. 공관위는 늦어도 다음달 7일까지 모든 공천을 마무리하겠다는 방침이다.