31개국 딜러, 인플루언서 한자리 “국가별 출시 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(KGM)는 지난 28일(현지시간)부터 이틀 동안 튀르키예 카파도키아 메리어트 호텔에서 무쏘 글로벌 론칭 행사를 열었따고 29일 밝혔다.

이번 행사에는 곽재선 KGM 회장과 곽정현 사장을 비롯해 튀르키예와 유럽, 중남미, 아시아, 중동 등 31개국 딜러 및 기자, 인플루언서 170여 명이 참석했다.

곽재선 회장은 인사말을 통해 “무쏘는 지난 3월까지 국내 픽업 시장에서 50% 이상의 점유율을 기록하는 등 시장에서 호평을 받고 있어 수출 시장에서도 충분히 경쟁력이 있다”며, “론칭 행사에 31개국 글로벌 대리점사들이 참여하고 있는 만큼 시승행사를 통해 무쏘의 매력을 체험할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이어 “튀르키예는 지난해 1만3337대를 수출한 KGM 최대 수출국으로 올해 3월 누계 수출 역시 6082대로 최대 실적을 기록하고 있어 올해 전망이 밝다”며 “이번 론칭을 시작으로 개별 국가별 무쏘 출시 확대는 물론 차별화된 마케팅 전략과 현지 딜러와의 소통 및 협력 강화를 통해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, KGM은 지난 2월 독일에서 대규모 딜러 콘퍼런스를 가진 데 이어 이달 초에는 액티언 하이브리드를 론칭하며 시승 행사를 가졌다.

아울러 지난달에는 본격적인 베트남 시장 진출을 앞두고 곽재선 회장이 KD 파트너사인 푸타 그룹의 킴롱모터와 간담회를 갖꼬 협력 방안을 논의했다.