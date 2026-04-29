기술 검증 넘어 실거래 적용 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 포스코인터내셔널은 29일 서울 하나금융그룹 본점에서 하나금융그룹, 두나무와 함께 ‘블록체인 기반 해외송금 및 기업 간 자금 이동을 위한 3자 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

3사는 이번 협약을 통해 ▷블록체인 기반 해외송금 협력 ▷글로벌 자금관리 효율화를 위한 금융 인프라 구축 ▷디지털 금융 사업 기회 발굴 등에서 협력하기로 했다.

기존 해외송금은 국제금융통신망(SWIFT)을 통해 송금 지시와 자금 결제가 분리 처리되는 구조로 이뤄졌다. 이로 인해 정산 지연과 비용 부담 등의 비효율이 발생해 왔다. 이번 협력은 블록체인을 통해 송금 지시와 결제를 실시간으로 연계해 처리 속도와 거래 투명성, 비용 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

포스코인터내셔널은 51개국 글로벌 네트워크를 기반으로 연간 약 4만건의 해외송금을 수행하고 있다. 회사는 무역 거래에서 발생하는 자금 흐름에 블록체인 기술을 적용해 실효성을 검증하고, 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

하나금융그룹과 두나무는 앞서 블록체인 기반 해외송금 기술 검증(PoC)을 통해 민감정보가 두나무 자체 블록체인 플렛폼인 기와(GIWA)체인상에서 안전하게 전송되는 것을 검증했다. 이번 협력은 이를 실제 자금 흐름에 적용하는 단계다.

3사는 블록체인 기반 실시간 해외송금을 위한 협력모델 구축을 연내 추진할 계획이다. 포스코인터내셔널은 글로벌 무역 거래에서 발생하는 실제 자금 흐름을 기반으로 사업 적용을 주도한다. 하나금융그룹은 외국환 역량을 바탕으로 송금 관리와 자금 정산, 실제 지급 처리 등 금융거래를 담당할 예정이다. 두나무는 기와체인을 통해 기술 인프라를 제공하고, 거래 기록을 블록체인에 기록·관리하는 운영을 지원한다.

이계인 포스코인터내셔널 사장은 “디지털 금융과 디지털 자산 분야에서 국내 대표 기업들과 중장기적 파트너십 기반을 구축했다”며 “3사가 협력을 통해 디지털 금융 생태계에서 역할을 확대해 나가겠다” 고 말했다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “이번 협약은 디지털자산과 산업, 금융이 유기적으로 결합하는 중요한 전환점”이라며 “서비스 상용화를 통해 산업 생태계 참여자 모두에게 새로운 가치를 제공할 것”이라고 밝혔다.

오경석 두나무 대표는 “기와체인의 기술력이 보다 효율적이고 투명한 온체인 금융 환경을 구현하는 토대가 되길 기대한다”며 “블록체인이 가져올 미래 금융의 변화를 기술적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.