5월 13일 서울 양재 엘타워서 온·오프라인 모닝포럼 개최 김형택 디지털이니셔티브 그룹 대표, 리테일 AX 전략 강연 전국 이노비즈기업 2만3388개사 대상 유튜브 생중계 병행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이노비즈협회는 오는 5월 13일 서울 양재동 엘타워에서 ‘리테일 기업의 AI 트랜스포메이션 전략 추진 및 사례’를 주제로 모닝포럼을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 유통·소비재 등 리테일 산업 환경 변화에 대응해 중소기업이 인공지능 기술을 경영 실무에 접목하고, 새로운 혁신 방안을 찾을 수 있도록 마련됐다.

협회는 전국 회원사 경영진의 참여 접근성을 높이기 위해 서울 현장 강연과 공식 유튜브 채널 실시간 생중계를 병행한다. 거리 제약 없이 더 많은 기업이 AI 기반 디지털 전환 흐름을 접할 수 있도록 하기 위한 취지다.

강연은 김형택 디지털이니셔티브 그룹 대표가 맡는다. 김 대표는 한국금융연수원 겸임교수이자 ‘그들은 어떻게 AI 트랜스포메이션에 성공했나’ 저자다. 포럼에서는 리테일 산업에 맞춘 AI 도입 전략과 실무 적용 사례를 제시할 예정이다.

행사는 조찬, 명사 강연, 질의응답 순으로 진행된다. 참석 기업들은 강연 내용을 바탕으로 자사의 디지털 전환 전략을 점검하고 온·오프라인 비즈니스 네트워킹도 이어갈 예정이다.

정광천 이노비즈협회장은 “AI 전환은 이제 중소기업의 생존과 직결된 필수 요소가 됐다”며 “온·오프라인으로 동시 진행되는 이번 포럼이 이노비즈 기업들의 미래 경쟁력을 선점하고 새로운 비즈니스 활로를 모색하는 든든한 발판이 되길 기대한다”고 말했다.

포럼 참가는 오는 5월 8일까지 이노비즈협회 공식 홈페이지에서 온라인으로 신청할 수 있다. 협회 회원사는 무료로 참석할 수 있다.

이노비즈협회는 중소벤처기업부의 기술혁신형 중소기업 제도 관리와 운영을 맡고 있다. 2026년 3월 말 기준 전국 이노비즈기업은 2만3388개사다.