중기부·중기유통원 지원사업 수행기관 선정 TV홈쇼핑·데이터홈쇼핑으로 소상공인 판로 지원 지난해 소상공인 55개사 방송…판로지원액 43억원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑은 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 ‘2026년 TV홈쇼핑 및 데이터홈쇼핑 입점지원 사업’과 ‘2026년 온라인판로 종합지원 사업’ 수행기관으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 우수 중소기업과 소상공인의 안정적인 판로 구축과 매출 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

공영홈쇼핑은 ‘2026년 TV홈쇼핑 및 데이터홈쇼핑 입점지원 사업’을 통해 소상공인 35개사의 판로를 지원한다. 선정 기업에는 TV홈쇼핑 생방송 1회와 재방송 1회 기회가 제공된다. 우수 실적을 거둔 제품은 스테디셀러로 성장할 수 있도록 사후관리도 병행한다.

공영홈쇼핑은 지난해 해당 사업을 통해 소상공인 55개사의 상품을 방송하고 약 43억원의 판로지원액을 기록했다.

‘2026 온라인판로 종합지원 사업’에서는 중소기업 10개사의 판로를 지원한다. 한정된 인력과 재고 부담 등으로 TV홈쇼핑 진출이 어려운 기업을 대상으로 생방송 2회를 지원한다. 기획전 노출 등 마케팅 활동도 함께 진행한다.

사업 세부 내용 확인과 참가 신청은 판판대로 누리집에서 할 수 있다.

김환수 공영홈쇼핑 정책지원실장은 “이번 사업을 통해 판로 개척에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업에게 상품 발굴부터 전문가 코칭, 방송지원, 사후관리까지 전 과정을 아우르는 체계적인 지원을 제공할 예정”이라며 “단순한 일회성 지원을 넘어 지속적인 육성을 확대하고, 소상공인과 중소기업의 판로 개척에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.