HSMUH 솔루션 도출 위한 MOU 체결

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)는 지난 27일(현지 시간) 한국군 차세대 고속 중형기동헬기(HSMUH) 설루션 도출을 위해 미국 벨 텍스트론과 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.

미국 텍사스주 포트워스 벨 텍스트론 본사에서 열린 체결식에는 조정일 KAI 회전익사업부문장과 제프 슐뢰서 벨 텍스트론 전략 사업부 수석 부사장 등 양측 주요 경영진이 참석했다.

이번 협약은 현재 벨 텍스트론사가 미국 육군과 협조해 개발 중인 미국의 차세대 수직 이착륙기 MV-75를 기반으로, 미국 정부 정책에 발맞춰 한국의 차세대 고속 중형기동헬기 사업에 대해 공동 대응하기 위해 진행됐다.

MV-75는 미국 육군의 차세대 장거리 공중 강습 항공기(FLRAA) 프로그램에 공식 선정돼 현재 벨 텍스트론사에서 체계개발 중인 기종이다. 지난 15일(현지 시간) 공식 명칭을 ‘샤이엔 II (CHEYENNE II)’로 확정 발표한 바 있다.

KAI와 벨 텍스트론은 MV-75를 기반으로 속도, 항속거리, 기동성을 대폭 향상시켜 틸트로터 항공기가 구현할 수 있는 최상의 성능과 역량을 제공하는 차세대 수직 이착륙기를 만들기로 했다.

무기체계를 신속하고 경제적으로 개량할 수 있는 모듈식 개방형 시스템(MOSA) 활용을 포함해 타의 추종을 불허하는 성능의 설루션을 함께 검토하는데 전념할 계획이다. 향후 사업 구체화 단계에 맞춰 다각적인 산업협력 기회도 모색한다.

조정일 부문장은 “KAI의 검증된 체계개발 역량과 벨 텍스트론의 첨단 기술력을 결합해 우리 군이 급변하는 전장에 즉각 대응할 수 있는 유연하고 강력한 무기체계를 확보할 수 있도록 준비하겠다”라고 말했다.