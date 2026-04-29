판교 CGB 내 1만㎡ 규모…올해 말 본격 가동 예정 글로벌 CIC 모델 도입 및 노바티스 등과 협력 체계 연구부터 임상·생산까지 ‘원스톱 솔루션’ 지원

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍이 국내외 유망 바이오 스타트업을 발굴하고 글로벌 시장 진출을 지원할 구체적인 계획을 발표했다.

허영진 차바이오텍 글로벌BD본부 실장은 28일 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있는 ‘바이오코리아 2026’의 오픈세션에서 ‘글로벌 바이오 혁신의 심장 K-bio CIC, 세계를 연결합니다’를 주제로 K-바이오 스타트업의 글로벌 스케일업을 위한 혁신 생태계 구축 방안을 제시했다.

차바이오텍은 현재 판교 제2테크노밸리에 조성 중인 글로벌 바이오 클러스터 ‘CGB(Cell Gene Bioplatform)’ 내에 1만㎡ 규모의 ‘K-Bio CIC 오픈이노베이션센터(이하 K-Bio CIC)’를 구축하고 있다. 해당 시설은 올해 말부터 본격적인 가동에 들어갈 예정이다.

K-Bio CIC는 스타트업이 연구에만 전념할 수 있도록 고가의 첨단 실험장비와 특수시설을 갖춘 공유 실험실 인프라를 제공한다.

이와 함께 글로벌 네트워크 연계, 임상 접근성, GMP 생산 및 사업개발 지원을 아우르는 통합 오픈이노베이션 허브로 운영된다.

특히 글로벌 시장 진출 지원을 위해 미국의 ‘케임브리지 혁신센터(CIC, Cambridge Innovation Center)’ 운영 노하우를 도입했다.

입주 기업들은 CIC의 전 세계 10여개 글로벌 캠퍼스 네트워크를 통해 해외 진출 시 즉각적인 인프라 지원을 받을 수 있다. 또한 연례 ‘CGTI 포럼’과 매주 열리는 ‘Venture Café’ 등 네트워킹 행사를 통해 투자자 및 산업 전문가와의 소통 기회를 얻게 된다.

차바이오그룹의 ‘수직 계열화 인프라’ 활용도 핵심이다. 입주 기업은 글로벌 6개 세포·유전자치료제(CGT) CDMO 사이트와 차 의과학대학교, CHA 글로벌임상시험센터, 전 세계 96개 병원 네트워크 등을 연계해 기초 연구부터 생산까지 전 주기 지원을 받을 수 있다.

허영진 실장은 “K-Bio CIC를 아시아를 대표하는 바이오 오픈이노베이션 허브로 성장시켜 세포·유전자치료제 중심의 글로벌 혁신 생태계를 구축할 것”이라고 밝혔다.