중소벤처기업부, 조달청과 함께 신산업 창업 기술 검증하고 구매까지 책임 첫 분야는 ‘로봇’

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 창업기업의 성장 지원을 위해 조달청과 ‘정부 첫 실증·구매 프로젝트’를 마련했다고 29일 밝혔다.

중기부는 전날 대통령 주재 국무회의에서 이를 보고했고, 이날 오후 서울 강남 SJ쿠스트할레에서 사업설명회를 열었다.

이 프로젝트는 정부가 직접 신산업 창업기업의 기술 및 제품 검증과 구매를 통해 초기 시장을 형성하고 판로 확보를 지원하기 위해 마련됐다.

로봇, 인공지능(AI) 등 신산업 창업기업의 연구개발(R&D) 성과가 정부 실증을 거쳐 혁신제품으로 지정되고, 시범구매와 해외실증까지 이어지도록 전주기를 지원한다.

1차로 로봇 분야에 대해 경찰청, 국가유산청, 육군본부, 서울시 소방재난본부, 해양경찰청 등 5개 정부기관이 수요기관으로 참여하고, 창업기업 20개 사와 실증 협업을 추진한다. 2차로 ‘스마트 시티’분야의 수요기관을 모집해 창업기업의 실증을 지원할 예정이다.

또 한국과학기술원(KAIST) 등 과제별 전문기관을 배정해 협업이 원활하게 진행될 수 있도록 운영하고, 우수 과제는 차년도에 추가 실증을 지원할 계획이다.

중기부는 이 프로젝트의 일환으로 청사 내 창업기업의 물품 배송·운반 로봇 실증과 구매를 진행한다. 향후 건립될 중소기업 전용 물류센터에서도 추가 실증을 추진한다.

정부·공공기관 실증에 성공한 창업기업에는 혁신제품 지정 평가시 ‘공공성 평가 면제’ 등의 혜택을 제공한다. 또 조달청의 혁신장터에 등록하고 공공기관 구매상담회에 참여시켜 타 기관의 공공구매를 촉진시킬 계획이다.

아울러 중기부의 기술 실증에 성공한 ‘혁신제품’은 조달청의 혁신제품 시범구매와 공공구매제도를 통해 첫 정부구매와 공공 확산을 지원한다. 조달청은 중기부가 추천한 창업기업의 해외실증 기회를 제공한다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 프로젝트를 통해 정부가 첫 고객이 되고, 직접 기술 실증부터 구매까지 단계적으로 지원해 신산업 창업기업의 성장을 가속화할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편 이 프로젝트에 참여를 희망하는 창업기업은 이날부터 내달 20일까지 K-Startup 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.