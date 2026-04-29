강석진 이사장, 천안 케이엠에프서 ‘찾아가서, 해결하는 중진공’ 간담회 물류비 상승·원자재 가격 급등·수출 지연 등 중동 위기 애로 청취 AX 초기 투자 부담·전문인력 부족 호소…정책자금·수출바우처 연계 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 29일 충남 천안시 케이엠에프 사업장에서 ‘찾아가서, 해결하는 중진공’ 간담회를 열고 중소기업의 중동 위기 대응과 인공지능 전환 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 강석진 중진공 이사장, 이정구 충남 강하게 공부하는 기업인협회 회장, 협회 회원사 등 8개사가 참석했다. 중진공은 중동 정세 불안에 따른 수출 현장 애로와 인공지능 전환, AX 부담을 함께 점검하기 위해 이번 자리를 마련했다.

충남 강하게 공부하는 기업인협회는 천안·아산 지역을 중심으로 최고경영자 연수 등을 추진하는 협의체다. 수출 중소기업이 다수 참여하고 있어 최근 물류비 상승, 수출 지연, 원자재 가격 변동 등 대외 변수에 민감한 기업들이 적지 않다. 인공지능 전환 필요성이 커지는 가운데 초기 투자비와 전문인력 부족에 대한 부담도 동시에 커지고 있다.

이날 참석 기업들은 물류비 상승, 원자재 가격 급등, 수출 불확실성 확대, 인력수급 애로, AX 도입 부담 등을 주요 현안으로 제시했다. 중동 지역 수출 지연에 따른 매출 감소와 운송비 상승이 겹치면서 정부 지원이 필요하다는 목소리도 나왔다.

한 참석 기업은 “중동 지역 수출이 지연되면서 매출 급감과 운송비 상승으로 경영 위기가 매우 심각해 정부지원이 절실하다”고 말했다. 또 다른 기업은 “인공지능 전환의 필요성은 공감하지만 초기 투자 부담과 전문 인력 부족으로 도입에 어려움을 겪고 있다”고 했다.

중진공은 정책자금과 수출바우처를 비롯해 물류비 부담 완화, 수출계약 대응 지원 등 현장 수요에 맞춘 후속 지원을 강화하기로 했다. 중동 위기 대응과 디지털 전환을 동시에 지원해 수출 중소기업의 경영 부담을 줄이겠다는 방침이다.

강석진 이사장은 “최근 중동 정세 등 불확실한 통상환경과 인공지능 전환 가속화로 중소기업의 경영 부담이 가중되고 있다”며 “현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 지원방안을 마련하고 ‘찾아가서, 해결하는 중진공’을 통해 기업 애로 해소에 앞장서겠다”고 말했다.