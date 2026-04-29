노동부 ‘광역이음프로젝트’ 3개 권역 승인 4년간 전략산업 연계…청년 유출 막고 정주 유도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 초광역 권역 단위 일자리 생태계 구축에 본격 착수한다. 지역 간 행정 경계를 넘어 산업과 인재를 연결해 청년 유출을 막고 정주 여건을 개선하겠다는 구상이다.

노동부는 29일 ‘광역이음프로젝트’ 공모·심사 결과 부산·울산·경남, 대구·경북, 대전·세종·충북·충남 등 3개 권역 연합 사업을 최종 승인했다고 밝혔다. 총 212억원 규모로, 향후 4년간 권역별 전략산업과 연계한 일자리 사업을 집중 지원한다.

이번 사업은 광역자치단체 간 자원을 공동 활용해 정책 사각지대를 해소하고, 권역 중심의 ‘초광역 일자리 생태계’를 구축하는 것이 핵심이다. 수도권으로의 인구 유출을 완화하고 지역 내 인재 정착을 유도하는 데 초점을 맞췄다.

권역별로 보면 부울경은 100억원을 투입해 조선·자동차·기계부품 등 주력 산업 중심의 ‘출퇴근-취업 연계 생활권’을 구축한다. 대구·경북은 80억원 규모로 미래모빌리티 산업 중심 협업 연구개발(R&D)과 인력 양성에 나서고, 충청권은 32억원을 들여 바이오·모빌리티 등 성장산업 인재 유입·정착을 지원하는 ‘경력 이음 생태계’를 조성한다.

단순 일자리 창출을 넘어 정주 여건 개선도 병행된다. 자산 형성 지원, 생계비 지원, 장기근속 인센티브, 재취업 지원, 기업탐방·현장실습 등 체감형 지원책이 함께 추진될 예정이다.

사업 추진 체계도 정비된다. 각 지자체 국장급 중심의 ‘사업 추진단’을 구성하고 지방노동청장이 간사로 참여해 민관 협업을 강화한다. 오는 7월부터는 권역별 이행결의대회를 순차적으로 개최해 사업 안착을 지원할 계획이다.

김영훈 장관은 “행정·지리적 한계를 넘어 지역 자원을 결집해 양질의 일자리를 창출하는 도약의 발판이 될 것”이라며 “청년이 머무는 활기찬 지역 일자리 생태계를 조성하겠다”고 말했다.