MSD 소타터셉트 대비 선택성 높여 안전성 강화 2500여개 단백질 변이체 검증 통해 최적 도출 연내 세포주 개발 및 공정개발 착수 본격 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 지아이이노베이션이 주력 분야인 면역항암제를 넘어 차세대 성장동력 확보를 위한 신규 파이프라인 구축에 나선다.

지아이이노베이션은 폐동맥고혈압(PAH) 치료 후보물질 ‘GI-214’에 대한 특허를 출원했다고 29일 밝혔다.

이번 특허 출원은 시장 규모가 크고 미충족 수요가 높은 질환으로 연구개발 영역을 확장해 기술이전 성과를 이어가겠다는 전략의 일환이다.

GI-214는 글로벌 시장에서 입지를 확대 중인 MSD의 ‘소타터셉트(sotatercept)’와 동일한 질병 원인 신호 경로인 액티빈(Activin) 경로를 타깃하는 차세대 치료제다.

폐동맥고혈압은 폐로 가는 혈관이 좁아지며 심장에 부담을 주는 희귀질환으로, 기존 치료제가 증상 완화에 그쳤던 것과 달리 소타터셉트는 질병 원인 신호를 직접 조절해 치료 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다.

지아이이노베이션에 따르면 GI-214는 기존 계열 약물의 한계로 지적된 안전성 이슈를 개선했다. 혈관 안정성에 필수적인 신호인 BMP-9/10과의 결합은 최소화하도록 설계해 기존 약물에서 제기된 출혈 등의 부작용 위험을 낮췄다.

회사는 약 2년간 2500여개의 단백질 변이체를 제작하고 세포 기반 효능 평가를 거쳐 최적의 후보물질을 도출했다. 향상된 선택성을 바탕으로 용량 증량 가능성을 확보했으며, 심혈관 및 대사 기능 개선 효과까지 기대할 수 있게 됐다.

이는 최근 GSK가 인수한 35파마의 ‘HS-235’와 비교해도 BMP-9/10 결합 감소 측면에서 우월한 경쟁력을 보인다는 것이 회사 측 설명이다.

현재 지아이이노베이션은 단일 및 다중 변이체에 대한 특허를 순차적으로 출원하고 세포주 개발을 진행 중이다. 연내 세포주 개발 완료 및 CMC(공정개발) 착수를 목표로 하고 있다.

장명호 지아이이노베이션 대표는 “GI-214는 소타터셉트 대비 안전성과 심혈관·대사 프로파일 측면에서 차별화된 자산”이라며 “폐동맥고혈압을 넘어 박출률 보존 심부전 동반 폐고혈압(PH-HFpEF) 영역까지 확장 가능성을 검토 중”이라고 밝혔다.

이어 “글로벌 빅파마 수준의 데이터를 확보해 개발 초기 단계부터 기술이전 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 강조했다.