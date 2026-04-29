오는 7월까지 약 39만주 장내 매수해 보상 재원 확보 3년 이상 근속 시 지급하는 선진국형 성과 보상 체계 책임 경영 강화 및 중장기 기업 가치 제고 목적

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 책임 경영 강화와 주주 가치 제고를 위해 전 임직원을 대상으로 ‘RSU(조건부 주식 보상, Restricted Stock Unit)’ 제도를 도입한다. 이를 위해 회사는 오는 7월까지 약 171억원 규모의 자사주 매입에 나선다.

SK바이오사이언스는 성장과 보상의 선순환 체계를 구축하기 위해 전체 발행 주식의 약 0.5%에 해당하는 자사주 약 39만주를 이달부터 7월까지 분할 매입한다고 28일 공시했다.

이번 자기주식 취득은 장내 직접 매수 방식으로 진행되며, 확보한 주식은 전량 임직원 보상 재원으로 활용될 예정이다.

RSU는 일정 조건을 달성할 경우 주식을 부여하는 성과 기반 중장기 보상 체계다. 단기 주가 변동에 민감하게 반응하는 스톡옵션과 달리, 임직원이 기업 가치 제고라는 중장기 목표 달성에 능동적으로 참여하게 함으로써 임직원과 주주의 이해관계를 장기적으로 일치시키는 선진국형 제도로 평가받는다.

SK바이오사이언스 임직원들은 회사와의 약정에 따라 최소 3년의 의무 근무 기간을 거친 뒤 주식을 부여받게 된다. 이를 통해 회사는 핵심 인재의 장기근속을 유도하고 중장기적인 기업 가치 상승을 견인한다는 방침이다.

현재 SK바이오사이언스는 글로벌 백신 및 바이오 기업으로 도약하기 위한 중장기 성장 전략을 추진 중이다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신 후보물질 ‘GBP410’의 글로벌 임상 3상이 진행 중이며, 범용 코로나19 백신, RSV 예방 항체, 패치형 독감 백신 등 차세대 파이프라인 확장에도 공을 들이고 있다.

이번 RSU는 이러한 파이프라인의 성과가 기업 가치 상승으로 연결되는 시점에 임직원들이 실질적인 보상을 받을 수 있도록 설계됐다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “미래 성장에 대한 자신감을 바탕으로 성과 연동형 보상 체계 도입을 결정했다”며 “성과와 기업 가치가 연결되는 구조를 통해 주주와 구성원이 함께 성장하는 기반을 만들고 중장기 성장의 실행력을 높여가겠다”고 밝혔다.