신인상 포인트 1위 金 “어프로치 보완” 지난 주 덕신EPC 우승 이예원은 결장

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026시즌 KLPGA투어의 여섯 번째 대회인 제1회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원·우승상금 2억 1600만원)이 오는 4월 30일부터 나흘간 충북 음성군에 위치한 레인보우힐스 컨트리클럽 (파72·6682야드)에서 막을 올린다.

신설 대회인 DB 위민스 챔피언십은 2021년부터 2025년까지 메이저대회 한국 여자오픈의 타이틀 스폰서를 맡았던 DB그룹이 주최하며, 총 120명의 선수가 출전해 경쟁을 펼친다.

이번 대회에는 총 120명의 정상급 선수들이 출전해 초대 챔피언 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼친다. 먼저 올 시즌 우승자 김민솔(20·두산건설 위브), 임진영(23), 김민선7(23·이상 대방건설), 고지원 (22·삼천리)이 출전해 시즌 2승을 노린다.

또한 레인보우힐스 컨트리클럽에서 우승컵을 들어 올렸던 노승희(25·리쥬란), 홍지원(26·요진건설산업), 임희정(26·두산건설 위브), 박민지(28·NH투자증권)도 출전해 노련한 코스 매니지먼트를 선보일 예정이다.

현재 상금순위 3위, 신인상 포인트 1위를 질주 중인 ‘슈퍼루키’ 김민솔은 “경기가 풀리지 않을 때도 스스로를 믿고 끝까지 버텨내는 힘이 생긴 것이 좋은 성적의 원동력이 되고 있다”며 “샷 리듬을 세밀하게 다듬고 아쉬웠던 어프로치 거리감을 보완해 이번 대회에서도 상승세를 이어가겠다”는 각오를 밝혔다.

지난 시즌 상금왕 홍정민과 대상 수상자 유현조도 시즌 첫 승을 노린다. 유현조는 올 시즌 초반 4개 대회에서 모두 20위권 밖의 성적을 냈다가 덕신 EPC 챔피언십에서 공동 3위에 오르며 반등의 계기를 마련했다.

지난주 덕신EPC 챔피언십 우승자인 이예원은 체력 관리 차원에서 결장한다.

아울러 올 시즌 5개 대회 중 3차례 톱5에 진입하며 대상포인트 3위에 오른 김시현(20·NH투자증권)과 지난 시즌 상금왕 홍정민(24·한국토지신탁)도 강력한 우승 후보로 손꼽힌다. DB그룹의 후원을 받는 한아름(22)과 안재희(20)가 메인 스폰서 대회에서 첫 우승컵을 노린다.

이번 대회의 무대인 레인보우힐스 컨트리클럽은 전형적인 산악형 코스로 고저 차가 크고, 티잉 구역에서 낙구 지점이 보이지 않는 블라인드 홀이 많아 정교한 타게팅이 요구된다. 이곳에서 강세를 보였던 선수들이 입을 모아 정교한 샷 컨트롤과 치밀한 코스 매니지먼트를 강조할 만큼 좁은 페어웨이와 제한된 시야를 극복하는 것이 관건이다.