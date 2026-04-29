[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 인류의 질병 중 마지막 남은 적, 암(癌)을 정복하는데 결정적인 역할을 할 첨단 의료산업의 메카가 된다.

과학기술정보통신부 주관 지역 의료 인공지능 전환(AX) 신규사업, ‘강원 의료 AX 산업 실증 허브 조성’에 나선 것이다.

암 치료를 돕는 AI 기반 의료서비스를 개발해 병원을 통해 즉시 실증하며, 희귀암 등 고부가가치 암 데이터의 생산 및 산업적 활용을 통해 ‘AI 기반의 암 치료 특화 실증체계’를 구축하는 것이다.

여중협 강원특별자치도지사 권한대행 행정부지사는 “모든 분야에서 AI는 이제 선택이 아닌 필수이고, 의료 AX가 강원의 대표적인 지역성장엔진으로 자리매김한 만큼, 향후 다양한 의료 AX 사업을 발굴하여 국가선도사업으로 확대해 가겠다”라고 밝혔다.

29일 강원도에 따르면, 올해부터 5년간 450억 원(국비 300억원 포함) 규모의 ‘강원 의료 AX 산업 실증 허브 조성’ 사업을 추진한다.

정보통신산업진흥원(NIPA) 공모를 통해 재단법인 원주의료기기산업진흥원이 총괄운영기관으로 선정됐다.

이번 선정으로 4극3특 지역균형발전을 위한 성장엔진으로 강원도가 작년부터 계획한 ‘강원 의료 AX’의 대표 사업이 본격 착수되며, ‘강원형 의료 AX 산업 생태계’ 구축이 본궤도에 오른다.

이 사업은 개발된 기술을 병원에서 즉시 검증하고 그 성과를 지역 의료기관으로 확산시키는 구조를 통해, 도민이 사업의 성과를 체감할 수 있도록 하여, 산업의 성장만이 아닌 지역 의료격차 해소의 계기로도 삼겠다는 복안이다.

지역 거점 병원인 강원대학교병원 및 원주세브란스기독병원이 사업에 참여하여 기술 개발부터 실증까지 밀착 지원하며, 국내 최대 암 데이터를 보유한 국립암센터가 데이터 연계 및 기술지원 등을 위해 참여할 계획이다.

강원도는 이번 사업을 통해 개발되는 실증기술과 구축한 임상지원 인프라를 활용하여, 아이디어만 보유한 1인 기업도 시제품을 만들 수 있도록 체계적으로 지원할 계획이며, 향후 인프라 구축 등을 수행할 참여기업 선정을 위한 공모절차 등을 진행할 예정이다.

그간 강원은 자체적으로 구축한 정밀의료 빅데이터 50억건, 원주를 중심으로 한 경쟁력 있는 의료기기 산업 인프라 조성, 지역 내 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원의 소재 등 의료 AX 산업 육성의 최적지로 평가받고 있으나, 스타트업 및 중소기업 중심의 산업 구조로 이에 맞는 맞춤형 AX 실증 지원의 필요성이 지속적으로 제기된 바 있다.