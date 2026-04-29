[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 월성원자력본부는 지난 27일 경주 The-K호텔에서 다가오는 어린이날을 맞아 경주시 지역아동센터 아동들에게 어린이날 선물을 지원하는 전달식을 가졌다.

특히 올해는 한전KPS(주) 월성 제1·2·3사업소, 원자력정비기술센터에서도 어린이날 선물을 함께 지원했다.

이날 전달식에는 월성본부 권원택 본부장, 한전KPS(주) 전호광 부사장이 직접 참여해 아동센터 아이들의 ‘산타클로스’가 돼 지역별 대표 아동 10여명에게 선물을 전달하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

경주시 지역내 지역아동센터는 총 28개소로 현재 842여명의 아동이 등록돼 있으며 월성본부는 2015년부터 12년째 매년 1000만원 상당의 후원을 이어오고 있다.

추가로 올해는 한전KPS(주)가 뜻을 함께해서 각 1000만원씩 총 2000만원 규모로 후원을 확대하게 됐다.

송경호 경주시지역아동센터협의회장은 “매년 월성원자력본부에서 경주시 전체 아동센터 아이들을 위해 세심하게 마음을 써주셔서 감사하다”고 말했다.

권원택 본부장은 “작은 선물이지만 아이들에게 설렘과 기쁨을 줄 수 있으면 좋겠다”며 “월성본부는 앞으로도 미래의 주역인 지역사회 어린이들을 위해 다양한 지원활동을 펼치겠다”고 답했다.