‘吳캠프’ 박수민 공동선대위원장 “정비사업, 착공까지 긴 시간 소요 장기사업” “鄭, 알고도 선동? 아니면 공급구조 모르나?”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 “정원오 후보 측이 신속통합기획 도입 이후 왜 당장 착공 물량이 없느냐며 공세를 펴고 있지만 서울 정비사업이 왜 늦어졌는지, 누가 그것을 다시 정상화했는지 누구보다 잘 알고 있는 분은 정원오 (더불어민주당 서울시장) 후보”라며 “정 후보는 의도적으로 사실을 빼놓고 있다”고 지적했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회 공동선대위원장 박수민 의원은 28일 보도자료를 통해 “서울의 재개발·재건축 사업은 박원순 전 시장 시절 해제와 지연이 반복되며 공급라인이 무너졌다”며 “오 시장은 신속통합기획으로 멈춘 사업들을 다시 살려내고 인허가 속도를 끌어올리며 공급을 정상화하고 있다”고 밝혔다.

이어 “정비사업은 착공까지 긴 시간이 걸리는 장기 사업”이라며 “이런 선행 과정은 모두 외면한 채, 착공 숫자만 들이대는 것은 본질 왜곡일 뿐”이라고 지적했다.

그는 “오 시장이 멈춰있던 정비사업을 정상화한 사실은 왜 빼는가. 알고도 선동하는 것인가, 아니면 정말 서울 공급 구조를 모르는 것인가”라고 강조했다.