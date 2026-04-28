‘吳캠프’ 박수민 공동선대위원장

“정비사업, 착공까지 긴 시간 소요 장기사업”

“鄭, 알고도 선동? 아니면 공급구조 모르나?”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 오전 서울 용산구 청파새마을금고에서 열린 국민의힘 제9회 동시지방선거 용산구 필승결의대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 임세준 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 오전 서울 용산구 청파새마을금고에서 열린 국민의힘 제9회 동시지방선거 용산구 필승결의대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 “정원오 후보 측이 신속통합기획 도입 이후 왜 당장 착공 물량이 없느냐며 공세를 펴고 있지만 서울 정비사업이 왜 늦어졌는지, 누가 그것을 다시 정상화했는지 누구보다 잘 알고 있는 분은 정원오 (더불어민주당 서울시장) 후보”라며 “정 후보는 의도적으로 사실을 빼놓고 있다”고 지적했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회 공동선대위원장 박수민 의원은 28일 보도자료를 통해 “서울의 재개발·재건축 사업은 박원순 전 시장 시절 해제와 지연이 반복되며 공급라인이 무너졌다”며 “오 시장은 신속통합기획으로 멈춘 사업들을 다시 살려내고 인허가 속도를 끌어올리며 공급을 정상화하고 있다”고 밝혔다.

이어 “정비사업은 착공까지 긴 시간이 걸리는 장기 사업”이라며 “이런 선행 과정은 모두 외면한 채, 착공 숫자만 들이대는 것은 본질 왜곡일 뿐”이라고 지적했다.

그는 “오 시장이 멈춰있던 정비사업을 정상화한 사실은 왜 빼는가. 알고도 선동하는 것인가, 아니면 정말 서울 공급 구조를 모르는 것인가”라고 강조했다.


ikson@heraldcorp.com