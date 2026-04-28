국가기술표준원, 해외 온라인 플랫폼 판매 431개 제품 안전성 조사

[헤럴드경제=배문숙 기자]해외 직접구매(직구) 온라인 플랫폼에서 판매되는 어린이 제품 85개가 안전 기준에 미달한 것으로 조사됐다.

산업통상부 국가기술표준원은 국내 이용자가 많은 해외 직구 플랫폼에서 판매 중인 431개 제품에 대한 안전성 조사 결과, 국내 안전기준에 부적합한 85개 제품의 유통을 차단했다고 28일 밝혔다.

이번 조사의 안전기준 부적합률은 20%로 국내 유통제품 안전성 조사 평균 부적합률(5%)의 4배에 달했다.

어린이 제품은 조사 대상 202개 제품 중 신발·가방·모자 등 아동용 섬유제품 15개, 완구 13개, 어린이용 가죽제품 7개, 유아용 섬유제품 7개, 어린이용 자전거 5개 등 56개 제품이 안전 기준에 미달했다.

특히 어린이용 자전거는 조사 대상 5개 제품 모두 안전 기준에 못 미쳤다. 일부 제품에서는 기준치를 초과하는 납이 검출되고 파손 위험까지 확인됐다.

LED 등기구는 조사 대상 9개 중 8개 제품이 안전기준 미달로 조사됐다. 직류전원 장치, 어린이용 가죽제품, 아동용 섬유제품도 안전기준 부적합률이 각각 60%, 58%, 41%에 달했다.

국표원은 해외 직구 제품 구매 시 참고할 수 있도록 위해성이 확인된 85개 제품 정보를 제품안전정보포탈과 소비자24에 게재했다.

아울러 문제 제품의 국내 유입 차단을 위해 해외 직구 온라인 플랫폼 사업자에게 판매 차단을 요청했다.

김대자 국표원장은 “해외직구 제품은 안전성이 검증되지 않은 제품인 만큼, 구매하기 전에 제품안전정보포탈에서 위해제품 여부를 확인하길 바란다”면서“국표원은 해외직구 제품에 대한 안전성조사 규모를 지난해 1000건에서 올해 1200건으로 확대한다”고 말했다.

이어 “위해제품 유통 여부도 지속 모니터링하는 등 해외직구 제품에 대한 안전관리를 지속적으로 강화하겠다”고 덧붙였다.