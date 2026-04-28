[헤럴드경제=김유진 기자] 인공지능(AI) 투자 흐름이 반도체에서 전력·인프라로 확장되는 양상이 나타나고 있다. 최근 한 달 상장지수펀드(ETF) 수익률 상위권을 전력설비·에너지 관련 상품이 차지하며반도체 ETF를 앞섰다.

28일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 한 달 수익률 상위 10개 ETF 가운데 절반 이상이 전력·에너지·인프라 테마로 집계됐다. 상위권을 전력 설비와 에너지 관련 상품이 채운 것으로, AI 투자 흐름이 물리적 인프라 영역으로 확장됐다.

최근 한 달 수익률 기준 상위 종목을 보면 KODEX AI전력핵심설비(1위, 53.65%), PLUS 태양광&ESS(2위, 53.13%), HANARO 전력설비투자(3위, 52.14%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(4위, 50.26%) 등이 상위권을 차지했다. RISE 네트워크인프라도 44.18% 상승하며 7위에 올랐다.

반도체 ETF도 상위권에 포함됐지만, 순위와 수익률 모두 전력·인프라 테마 대비 낮은 수준에 머물렀다. SOL 미국AI반도체칩메이커(6위, 44.60%), ACE 글로벌AI맞춤형반도체(8위, 43.30%), SOL AI반도체TOP2플러스(9위, 43.07%) 등이 뒤를 이었다.

전력 ETF 강세는 테마 단위에서도 확인된다. 에프앤가이드에 따르면 국내 전력인프라 테마는 최근 1개월 36.4%, 연초 이후 92.7% 수익률을 기록했다. 글로벌과 미국 전력인프라도 각각 10% 안팎의 수익률을 보이며 동반 강세를 나타냈다. 반면 같은 기간 국내 반도체 테마는 1개월 기준 19.0% 수익률에 그쳤다.

업계에서는 반도체 실적 시즌과 맞물리며 시장 관심이 인프라 테마로 확장되고 있다고 분석한다. 이상현 메리츠증권 연구원은 “반도체 실적 발표와 맞물려 시장 관심이 인프라로 확장되면서, 전력 인프라를 중심으로 한 AI 관련 ETF 테마가 높은 모멘텀을 이어가고 있다”고 말했다.

최근 전력 인프라 테마에 자금이 빠른 속도로 유입된 것도 이와 무관하지 않다. 이 연구원은 “국내 전력인프라 테마의 거래대금 과열비율(Heat Ratio)은 2.8배로, 최근 거래대금이 12주 평균 대비 크게 증가했다”며 “AI 인프라 자본지출(CAPEX) 사이클이 전력 테마의 핵심 동력으로 작용하고 있다”고 설명했다.

업계는 전력 수요가 AI와 전기화를 중심으로 구조적으로 확대되고 있다는 점에 주목하고 있다. 정연우 NH투자증권 연구원은 “2040년 전력 소비량이 최대 690TWh 수준까지 증가할 것으로 전망되는데 이는 기존 전망 대비 크게 상향된 수치”라며 “과거에는 GDP나 인구 증가에 따라 전력 수요가 늘어나는 구조였다면 지금은 AI와 데이터센터, 반도체 산업 확장이 전력수요를 직접 끌어올리고 있다”고 분석했다. 이어 “AI 인프라 확대와 전기화 흐름이 맞물리면서 전력 수요는 중장기적으로 계속 증가할 가능성이 높다”고 덧붙였다.