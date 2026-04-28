[헤럴드경제=장연주 기자] 일본의 한 언더그라운드 아이돌이 팬들에게 자신의 겨드랑이 냄새를 맡을 수 있는 이례적인 특전을 제공해 논란이 일고 있다.

26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 혼슈 와카야마 출신의 마쓰모토 하리는 최근 공연 후 팬들과 만나는 자리에서 악수나 포옹 대신 겨드랑이 냄새 맡기 서비스를 제공하기 시작했다.

한 바이럴 영상에서 한 중년 남성 팬은 강아지 흉내를 내며 주먹을 쥐고 마쓰모토의 허락을 받아 양쪽 겨드랑이 냄새를 맡는 모습이 포착됐다. 이후 마쓰모토는 그를 앉히고 품에 안아 부드럽게 어루만졌다.

한 팬은 마쓰모토의 사진을 온라인에 공유하면서“당신의 향기가 정말 좋다. 제가 태어난 이유는 하리를 만나기 위해서였다. 사랑해요”라는 글을 남겼다.

또 일부 팬들은 평생 수입을 모두 마츠모토에게 바치고 다른 여성과의 관계를 끊겠다며 충성심을 보여주겠다고 맹세도 했다.

마쓰모토는 겨드랑이 냄새 맡기 서비스를 도입한 이유를 밝히지 않았지만, 일각에서는 수많은 언더그라운드 아이돌 사이에서 차별화를 꾀하고 팬층을 강화하기 위한 전략으로 해석하고 있다.

하지만 겨드랑이 냄새 맡기 서비스에 대해 한 누리꾼은 “역겹다”며 “저렴한 성인 오락거리냐”라고 비판했다.

한편, 마쓰모토 하리는 활발하고 친근한 성격 덕분에 소셜미디어에서 40만명이 넘는 팔로워를 확보했다.

일본의 언더그라운드 아이돌은 주로 소규모 극장, 라이브하우스, 쇼핑센터 등 소규모 공연장에서 공연하며 주류 매체에는 거의 등장하지 않는다. TV, 잡지, 광고 등에 자주 등장하는 인기 아이돌과는 달리 이들은 주로 라이브 공연과 팬들과의 직접적인 소통을 통해 팬층을 구축한다.